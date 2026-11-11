Череп возрастом 3 млн лет перевернул представления о происхождении предков человека

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Возраст знаменитого ребёнка из Таунга, одного из важнейших ископаемых свидетельств африканского происхождения человеческой эволюционной линии, пересмотрели почти на полмиллиона лет. Новая датировка показала, что останкам около 2,96-3,03 млн лет, тогда как предыдущая оценка составляла 2,58 млн лет.

Череп обнаружил австралийский антрополог Рэймонд Дарт в 1924 году в известняковом карьере возле деревни Таунг на территории современной Южной Африки. По нему учёный описал вид Australopithecus africanus. Несмотря на небольшой размер черепа, сопоставимый с черепом молодого шимпанзе, у его обладателя были более человекоподобные черты лица, включая небольшие клыки и округлые глазницы.

Новое исследование антропологов Свободного университета Брюсселя также поставило под сомнение представление о том, что все южноафриканские находки этого периода принадлежали одной однородной группе. Анализ зубов и строения мозга указал на заметные различия между древними приматами.

Учёные связывают разнообразие с климатическими колебаниями, которые между 4 и 2,5 млн лет назад чередовали влажные и засушливые периоды. Обнаруженная рядом с останками окаменевшая пыльца указывает, что ребёнок жил в более влажной, покрытой лесами местности.

Пересмотр условий обитания помог объяснить и возможную причину гибели древнего примата. Повреждения черепа могут свидетельствовать о нападении венценосного орла — крупной африканской хищной птицы, которая охотится в лесах и способна переносить добычу на деревья. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Источник: iflscience