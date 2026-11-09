Современный телефон в формате Motorola RAZR V3: BQ представила «раскладушку» 2461 Blade

Компания BQ начала продажи телефона BQ 2461 Blade. Внешне новинка очень напоминает знаменитую «раскладушку» Motorola RAZR V3, чего производитель и не скрывает. Он пишет, что аппарат предлагает «легендарный стиль в новом прочтении» и «форму, которую приятно держать в руке». От культовой Моторолы телефон унаследовал не только оформление корпуса, но и характерную клавиатуру с тонкими клавишами из металла. А вот из современных элементов можно отметить разъём USB Type-C.

Все остальные параметры характерны для современных «звонилок». Телефон работает исключительно в 2G-сетях, а из других коммуникаций заявлены лишь Bluetooth 2.1 и FM-радио (разъёма для наушников при этом нет). Главный экран имеет диагональ 2,4 дюйма и разрешение 240x320 пикселей, а внешний — 1,44″ и 128x128 точек. Над ним можно увидеть 0,3-мегапиксельную камеру без вспышкой: аналогичный модуль был и у оригинального RAZR V3. Батарейка стандартная, на 950 мА*ч. Можно установить две NanoSIM и карту памяти.

Официальная цена BQ 2461 Blade составляет 3490 рублей. Новинка доступна в чёрной, синей и красной расцветках.

Источник: BQ