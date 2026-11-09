Современный телефон в формате Motorola RAZR V3: BQ представила «раскладушку» 2461 Blade

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Смартфоны и телефоны

Компания BQ начала продажи телефона BQ 2461 Blade. Внешне новинка очень напоминает знаменитую «раскладушку» Motorola RAZR V3, чего производитель и не скрывает. Он пишет, что аппарат предлагает «легендарный стиль в новом прочтении» и «форму, которую приятно держать в руке». От культовой Моторолы телефон унаследовал не только оформление корпуса, но и характерную клавиатуру с тонкими клавишами из металла. А вот из современных элементов можно отметить разъём USB Type-C.

Автор: BQ Источник: am.ozon.com

Все остальные параметры характерны для современных «звонилок». Телефон работает исключительно в 2G-сетях, а из других коммуникаций заявлены лишь Bluetooth 2.1 и FM-радио (разъёма для наушников при этом нет). Главный экран имеет диагональ 2,4 дюйма и разрешение 240x320 пикселей, а внешний — 1,44″ и 128x128 точек. Над ним можно увидеть 0,3-мегапиксельную камеру без вспышкой: аналогичный модуль был и у оригинального RAZR V3. Батарейка стандартная, на 950 мА*ч. Можно установить две NanoSIM и карту памяти.

Официальная цена BQ 2461 Blade составляет 3490 рублей. Новинка доступна в чёрной, синей и красной расцветках.

Источник: BQ

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
Об авторе
Человек, влюблённый в технологии. Простым и понятным языком пишу о смартфонах, планшетах и прочих гаджетах.
По вопросам сотрудничества пишите на почту altmer1997@yandex.ru.
Мой Telegram-канал
Мой YouTube-канал
2efb
? 0 164 0
Автор Mobilkin Рейтинг +849.80
Блог Смартфоны и телефоны 832 12095 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Почему виноград Изабелла оказался вне закона в Европе

Изабеллу трудно перепутать с большинством привычных винных сортов. Темные ягоды покрыты плотной кожицей, мякоть легко отделяется от нее, а запах настолько характерный, что его сравнивают с...

Нейробиологи нашли способ вызывать осознанные сны: VR увеличил их частоту в 8 раз

Осознанное сновидение — это состояние, при котором спящий человек понимает, что находится во сне, и в некоторых случаях может произвольно управлять сюжетом и своими действиями. С точки...

«Вояджер-1» уже почти в одном световом дне от Земли: как NASA держит связь с аппаратом и сколько еще он проработает

18 ноября в 13:18 по московскому времени (в 5:18 утра по восточному времени США) автоматический космический аппарат NASA «Вояджер-1» пересечет историческую отметку. Он удалится от Земли на...

Яркие краски без капли краски: как новые «чужие» часы от Tsedro получились разноцветными

Независимое часовое ателье Tsedro традиционно экспериментирует с формой, содержанием, материалами. И даже тогда, когда материал кажется «типичным» для часов...

Что находится прямо над Солнцем и почему туда ещё не летал ни один человек

На любой привычной схеме Солнечной системы мы видим планеты, которые выстроены почти в одной плоскости (эклиптике). Меркурий, Земля, Юпитер и Нептун кружат по своим орбитам, а пространство...

Две рыбы в одном русле: почему чётную и нечётную горбушу признали разными биологическими видами

Личинка тихоокеанской горбуши скатывается в море весной при массе 0,2 г. Проведя на океаническом нагуле ровно один год, рыба возвращается в родную реку при длине 45-70 см и массе...