Samsung проверила Exynos 2700 против Snapdragon: разница достигла 44%

Процессор Samsung Exynos 2700 показал преимущество до 20% над флагманским Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 в многоядерных тестах Geekbench. По данным южнокорейского информационного агентства Yonhap, Samsung сравнила чипы на смартфоне Xiaomi 18 Pro Max, используя внутренние испытания. Если результаты подтвердятся в независимых тестах, новый процессор может усилить позиции Samsung в борьбе за рынок флагманских смартфонов.

В Geekbench 6.5 Exynos 2700 набрал около 13 000 баллов против 11 000 у Snapdragon — разница составляет примерно 18%. В Geekbench 7.0 преимущество чипа Samsung достигло 15%. При сравнении с обычным Snapdragon 8 Elite Gen 6 отрыв оказался ещё больше: 44% и 36% соответственно в двух версиях теста. В графических испытаниях Exynos 2700 также опередил старшую модель Qualcomm: примерно на 20% в тестах пиковой производительности и на 5% в более типичных тяжёлых 3D-играх.

Ожидается, что Exynos 2700 будут выпускать по второму поколению 2-нм техпроцесса Samsung Foundry — SF2P. Для улучшения теплоотвода компания также готовит обновлённую упаковку чипа с технологией Heat Path Block (HPB). Отвод тепла особенно важен для смартфонов под высокой нагрузкой: перегрев может заставлять процессор снижать частоты, из-за чего первоначальное преимущество в тестах не всегда сохраняется в продолжительных игровых сессиях.

Exynos 2700 ожидается в смартфонах серии Samsung Galaxy S27, выход которых прогнозируют на начало 2027 года. При этом опубликованные показатели получены во внутренних испытаниях Samsung, а не в независимом сравнении готовых устройств. Реальные возможности процессора станут понятнее после появления серийных смартфонов и проверки их производительности, энергопотребления и нагрева.

Источник: gizmochina