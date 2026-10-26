Stevens выпустила электровелосипед с мотором Bosch 120 Нм и электронным переключением передач

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| Новость | Авто и транспорт

Компания Stevens выпустила модель треккингового электровелосипеда E-Triton 9.9.1, который получил центральный мотор Bosch с моментом 120 Нм, электронную систему переключения передач и широкий перечень оснащения.

Stevens E-Triton 9.9.1
Stevens E-Triton 9.9.1
Автор: Stevens Источник: www.stevensbikes.de

Ключевое преимущество электровелосипеда E-Triton 9.9.1 — гибкое управление запасом хода: штатная батарея Bosch PowerTube на 600 Вт·ч может быть дополнена внешним блоком Bosch PowerMore на 250 Вт·ч, что доводит суммарную емкость до 850 Вт·ч. При столь богатом оснащении масса велосипеда остается умеренной — 24,2 кг (без дополнительного блока). Движение обеспечивает центральный мотор Bosch Performance Line CX с поддержкой до 120 Н·м.

Stevens E-Triton 9.9.1
Stevens E-Triton 9.9.1
Автор: Stevens Источник: www.stevensbikes.de

E-Triton 9.9.1 полностью пригоден к повседневной эксплуатации сразу после покупки: в базовую комплектацию входят крылья, подножка и багажник с системой Snap-it и специальными креплениями для боковых сумок. За переключение отвечает 11-скоростная трансмиссия Shimano Cues Di2 с электронным приводом. Электровелосипед оснащен гидравлическими дисковыми тормозами Shimano SM-RT64 (203 мм спереди и 180 мм сзади), а крупный дисплей Bosch Kiox 500 показывает параметры поездки и ведет пошаговую навигацию.

Источник: notebookcheck

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