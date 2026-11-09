Samsung обновила Galaxy A34 до Android 17: смартфон получил One UI 9 с новыми функциями

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| Новость | Смартфоны и телефоны

Samsung начала распространять стабильную One UI 9 на базе Android 17 за пределами Южной Кореи. Обновление вышло для международной версии Galaxy A34 и уже появилось в Индии. Для смартфона, выпущенного в 2023 году, это очередное крупное обновление системы, предусмотренное программой программной поддержки производителя.

Автор: Дхрув Вишвакарма Источник: unsplash.com

Прошивка A346EXXUGGZJ9 весит около 2,85 ГБ. Она расширяет возможности настройки панели быстрых действий, добавляет в настройки раздел «Гарантия и обслуживание» и новый индикатор использования геолокации приложениями. Samsung также внесла изменения в DeX, Notes и специальные возможности. В пакет включён патч безопасности за октябрь 2026 года.

Для Galaxy A34 это четвёртое крупное обновление Android: смартфон вышел в 2023 году с Android 13, а Samsung обещала ему четыре поколения обновлений операционной системы. Следовательно, Android 17 завершает первоначально предусмотренный цикл крупных обновлений. Проверить доступность новой прошивки можно через «Настройки» → «Обновление ПО» → «Загрузка и установка».

Источник: opersystem

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +107.40
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