Samsung обновила Galaxy A34 до Android 17: смартфон получил One UI 9 с новыми функциями

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Samsung начала распространять стабильную One UI 9 на базе Android 17 за пределами Южной Кореи. Обновление вышло для международной версии Galaxy A34 и уже появилось в Индии. Для смартфона, выпущенного в 2023 году, это очередное крупное обновление системы, предусмотренное программой программной поддержки производителя.

Прошивка A346EXXUGGZJ9 весит около 2,85 ГБ. Она расширяет возможности настройки панели быстрых действий, добавляет в настройки раздел «Гарантия и обслуживание» и новый индикатор использования геолокации приложениями. Samsung также внесла изменения в DeX, Notes и специальные возможности. В пакет включён патч безопасности за октябрь 2026 года.

Для Galaxy A34 это четвёртое крупное обновление Android: смартфон вышел в 2023 году с Android 13, а Samsung обещала ему четыре поколения обновлений операционной системы. Следовательно, Android 17 завершает первоначально предусмотренный цикл крупных обновлений. Проверить доступность новой прошивки можно через «Настройки» → «Обновление ПО» → «Загрузка и установка».

Источник: opersystem