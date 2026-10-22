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Окончание официальной поддержки смартфона не обязательно означает, что он останется без новых версий Android. Установить Android 17 на совместимые устройства, для которых производитель больше не выпускает обновления, можно с помощью альтернативных прошивок LineageOS и GrapheneOS.

Для большинства устройств за пределами линейки Google Pixel основным вариантом остаётся LineageOS — открытая альтернативная прошивка, которую развивает сообщество. Проект поддерживает более 170 моделей смартфонов и планшетов разных производителей. Перед установкой необходимо проверить точное название устройства и его кодовое имя: даже разные модификации одной модели могут требовать отдельных сборок.

Важное изменение — появление браузерного инструмента Lineage Flash Tools. Раньше для установки прошивки пользователю приходилось настраивать инструменты ADB и Fastboot на компьютере и вручную выполнять команды. Теперь часть этих операций можно провести через браузер на базе Chromium, например Google Chrome или Microsoft Edge, подключив смартфон по USB. При этом инструмент не заменяет все этапы установки: загрузчик по-прежнему нужно разблокировать, а подходящий образ системы — скачать отдельно.

Перед установкой необходимо сохранить фотографии, документы, контакты и другие важные файлы. Разблокировка загрузчика очищает внутреннюю память устройства, поэтому резервная копия обязательна. Кроме того, процедура может повлиять на гарантию, работу банковских приложений и некоторые защитные функции.

По умолчанию LineageOS не содержит сервисов Google. Для доступа к Google Play, Gmail и Google Maps можно установить дополнительный пакет MindTheGapps. Альтернативой служит MicroG — проект, ориентированный на более приватное использование приложений, зависящих от сервисов Google.

Источник: gizmochina