Apple сократила заказы на компоненты iPhone 18 Pro — спрос ниже ожиданий

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| Новость | Смартфоны и телефоны

Apple призвала своих партнёров-поставщиков уменьшить выпуск комплектующих для iPhone 18 Pro: интерес покупателей к флагманам оказался слабее, чем рассчитывала компания, пишет Nikkei Asia со ссылкой на собственные информированные источники в цепочке поставок.

По данным издания, взвешенно подходить к объёмам отгрузок в Купертино начали ещё в начале сентября, когда по причине подорожания памяти подняли розничные цены на смартфоны. Заказы на компоненты на октябрь были урезаны как минимум на 15% по сравнению с изначально заявленными объёмами.

Автор: Apple Источник: www.macrumors.com

Напомним, что стоимость iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max стартует с $1199 и $1299 соответственно — аппараты стали на сотню долларов дороже предшественников. Apple открыто называет причиной подорожания своей техники взлетевшую стоимость микросхем памяти, спрос на которые разогнала индустрия ИИ.

Nikkei отмечает ещё один возможный фактор просадки спроса в период с конца августа по октябрь — изменение самой схемы запуска линейки «Айфонов». Вместо привычной одномоментной премьеры всего семейства Apple перешла к графику, когда базовый iPhone 18 должен выйти только весной 2027 года — вместе с «бюджетным» iPhone 18e и ультратонким iPhone Air 2. Новая стратегия лишила осеннюю презентацию части аудитории: покупатели, которым не нужна Pro-версия, теперь ждут весны.

Любопытно, что экономия на памяти затронула и сами характеристики устройств. iPhone 18 Pro и 18 Pro Max получили 12 ГБ оперативной памяти — ровно столько же, сколько было у прошлогодних iPhone 17 Pro и 17 Pro Max. По слухам, изначально Apple планировала поставить в Pro-линейку 16 ГБ ОЗУ, однако отказалась от этой идеи именно из-за подорожания компонентов.

Если информация Nikkei подтвердится, это станет новой угрозой для рынка премиальных смартфонов. Уже сейчас производители оказываются «зажаты» между растущей себестоимостью их производства с одной стороны и нежеланием пользователей платить больше за устройства с минимальным приростом характеристик с другой. Официальных комментариев от Apple по поводу сокращения заказов пока не поступало. Реальную картину спроса, вероятно, покажет только квартальный отчёт компании.

Источник: MacRumors

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
Об авторе
Пишу об электронике с ноября 2001 года. В разное время сотрудничал с разными интернет-изданиями. Из тематик в последнее время отдаю предпочтение смартфонам, аудиотехнике, автомобилям. Впрочем, этими направлениями себя строго не ограничиваю — пишу о том, что интересно самому.
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Автор DMyakin Рейтинг +202.90
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