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Компания Rollme представила защищённые смарт-часы Hero K1 с аккумулятором ёмкостью 1200 мА·ч. По заявлению производителя, его заряда хватает на 40 дней обычного использования или до 25 дней при высокой нагрузке. Это заметно больше типичных 300-500 мА·ч у многих массовых смарт-часов. Новинка также поддерживает карты без подключения к смартфону и оснащена встроенным светодиодным фонариком.

Hero K1 получили 1,46-дюймовый экран с разрешением 360 x 360 пикселей, корпус с пластиковыми элементами и алюминиевым безелем. Заявлена защита от воды 5 ATM, а также соответствие военному стандарту MIL-STD-810H. Фонарик расположен сбоку и поддерживает три режима: обычное освещение, яркий свет и мигающий сигнал SOS.

Для навигации часы используют многоспутниковое позиционирование и позволяют загружать офлайн-карты. Пользователь может отслеживать маршрут, получать пошаговые подсказки и прокладывать обратный путь без постоянного соединения с телефоном. Встроенные компас, барометр и альтиметр дополняют навигационные функции. Часы также измеряют пульс и уровень кислорода в крови, отслеживают сон и поддерживают более 100 спортивных режимов.

Устройство позволяет принимать звонки по Bluetooth через встроенный динамик и отвечать на сообщения WhatsApp, но последняя функция пока доступна только при подключении к Android-смартфонам. ИИ-помощник работает через сопутствующее приложение. Rollme Hero K1 продаются в цветах Ranger Black и Storm Gray за $59,99 по акции Double 11.

Источник: gizmochina