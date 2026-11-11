Фонарь Zweibrüder бьёт на 750 метров, но его главная хитрость скрыта внутри

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Фонарь Zweibrüder ZB19T способен освещать объекты на расстоянии до 750 метров, а его световой поток достигает 12 000 люмен. При этом устройство самостоятельно регулирует фокусировку, переключаясь между узким дальнобойным лучом и широким освещением ближней зоны.

При максимальной яркости фонарь работает в режиме Boost, для которого производитель не приводит продолжительность работы. В постоянном режиме мощность достигает 8000 люмен, а дальность освещения составляет 600 метров. Такого запаса хватает на три часа. При 4000 люмен время работы увеличивается до шести часов, а дальность сокращается всего до 500 метров.

За питание отвечают три сменных аккумулятора формата 21700 общей ёмкостью 54 Вт·ч. Предусмотрены зарядка через USB-C и док-станция. На корпусе установлен дисплей с информацией о состоянии устройства. Дополнительно доступны красный, зелёный и синий свет.

ZB19T весит почти 800 граммов и стоит около 300 евро. Zweibrüder планирует начать поставки до Рождества.

Источник: zweibruder