К 2100 году до 45% наземных позвоночных могут лишиться среды обитания из-за подъема уровня моря

К концу XXI века более 15 тысяч наземных позвоночных животных могут потерять часть своей среды обитания из-за повышения уровня Мирового океана. Такие прогнозы представлены в новом исследовании, опубликованном в журнале Science группой ученых из Университета Сунь Ятсена в Китае. Специалисты сопоставили карты ареалов 34 120 видов амфибий, рептилий, птиц и млекопитающих — около 90% всех известных представителей этих классов — с пятью сценариями Межправительственной группы экспертов по изменению климата.

По данным Всемирной метеорологической организации, подъем воды ускоряется за счет таяния ледников и теплового расширения океана. В 1993-2002 годах уровень моря рос в среднем на 2,1 миллиметра в год, а за последнее десятилетие этот темп увеличился более чем вдвое и превысил 4 миллиметра в год, достигнув 4,7 миллиметра. Ученые предполагают, что в ближайшем будущем показатель может вырасти до 10 миллиметров в год. Затопление низменных береговых линий и островов сократит территории, пригодные для жизни как людей, так и наземной фауны.

Моделирование показало, что к 2050 году подтопление затронет ареалы до 13 680 видов позвоночных, а к 2100 году — до 45% всех изученных видов. В эту группу входят от 57% до 63% видов птиц, от 47% до 52% млекопитающих, от 28% до 36% рептилий и от 20% до 24% амфибий. Средняя доля затапливаемых земель у пресмыкающихся почти вдвое выше, чем у птиц и зверей. При сценарии с высокими выбросами парниковых газов число видов, теряющих более 10% ареала, вырастет с 18 в 2050 году до 109 к 2100 году, и свыше половины из них составят рептилии. Три вида ящериц и земноводных в Бразилии и Мексике могут лишиться более половины доступных территорий.

Кто из обитателей побережий пострадает сильнее всего: карта рисков при подъеме уровня моря в рамках реалистичного сценария выбросов (SSP2-4.5). Автор: Чжэн Цайсюн Источник: phys.org

Наибольшие потери среды обитания прогнозируются в дельте Амазонки, где к 2050 году под водой могут оказаться свыше 100 000 гектаров пойменных лесов и водно-болотных угодий, а также в Юго-Восточной Азии, Центральной Америке и Юго-Восточной Африке. При этом в Красном списке Международного союза охраны природы изменение климата отмечено как фактор риска для 5,9% этих видов. Чтобы подготовить рекомендации по сохранению фауны, ученые определили природные убежища (рефугиумы) — незатапливаемые участки внутри ареалов, куда смогут переместиться животные. Анализ выявил, что более 96% таких зон лежат вне границ существующих охраняемых природных территорий.

Источник: sysu.edu.cn