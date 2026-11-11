Пока смартфоны соревнуются в мегапикселях, Lomography выпустила крошечную камеру с плёнкой

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Компания Lomography представила две новые версии компактной аналоговой камеры Lomomatic 110. Одна из них получила латунный корпус с золотистым покрытием и рисунком под шкуру гепарда. При этом за необычной внешностью скрывается камера для плёнки формата 110, которую можно сложить для переноски вместе со съёмной вспышкой.

Автор: Lomography Источник: shop.lomography.com

Модель Panthera Edition оценили в 189 евро. Более доступная Ladybug Edition с красным корпусом и чёрными пятнами стоит 119 евро. Обе версии основаны на уже существующей Lomomatic 110, представленной в начале 2024 года. Новые исполнения не получили изменений в оптике или механике — производитель обновил оформление корпуса.

Lomomatic 110 использует кассетную плёнку формата 110 с размером кадра 17 x 13 мм. Это один из самых компактных распространённых плёночных форматов, разработанный для карманных фотоаппаратов. Камера оснащена стеклянным объективом 23 мм с диафрагмой f/2,8, которую можно прикрыть до f/5,6. Автоматика экспозиции поддерживает плёнку чувствительностью ISO 100-400.

Автор: Lomography Источник: shop.lomography.com

Фокусировка выполняется вручную с помощью четырёх зонных настроек. Камера поддерживает многократную экспозицию, а перед вспышкой можно устанавливать цветные фильтры. Для уменьшения размеров при переноске корпус сдвигается, а вспышку можно снять. Питание обеспечивает батарейка CR2, которую придётся покупать отдельно. Плёнка продаётся в кассетах на 24 кадра.

Источник: lomography

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +111.40
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