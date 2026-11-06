Sony возродила легендарные наушники Walkman 1979 года, добавив разъем USB-C

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Компания Sony объявила о перевыпуске культовых наушников серии MDR-3, которые дебютировали в далеком 1979 году в комплекте с первым портативным кассетным плеером Walkman TPS-L2. Обновленная модель получила название MDR-3R и полностью сохранила свой ретро-дизайн, но была адаптирована под современные устройства.

Автор: Sony Источник: arstechnica.com

Внешне новинка в точности повторяет оригинальную модель MDR-3L2. Это легкие накладные наушники с тонким серым пластиковым оголовьем, раздвижными металлическими дужками и круглыми поролоновыми амбушюрами. В комплекте поставляются накладки как фирменного оранжевого, так и синего цвета.

Автор: Sony Источник: arstechnica.com

Вопреки повсеместной моде на беспроводные технологии, MDR-3R остались верны проводам, но с важным изменением: теперь они подключаются через разъем USB-C. Также, в отличие от предшественника, наушники получили встроенный в кабель пульт управления и микрофон. Впрочем, из-за отсутствия системы шумоподавления гарнитура вряд ли идеально подойдет для звонков в шумных местах.

Ради исторической достоверности компания использовала в новинке те же 23-миллиметровые драйверы, что и в оригинале. Новые ретро-наушники Sony MDR-3R уже поступили в продажу по цене 60 долларов.

Источник: Ars Technica

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
Об авторе
Пишу об электронике с ноября 2001 года. В разное время сотрудничал с разными интернет-изданиями. Из тематик в последнее время отдаю предпочтение смартфонам, аудиотехнике, автомобилям. Впрочем, этими направлениями себя строго не ограничиваю — пишу о том, что интересно самому.
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Автор DMyakin Рейтинг +216.60
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