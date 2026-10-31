Редкий Sony Walkman превратили в настенную аудиосистему с хранилищем на 54 кассеты

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Шведский дизайнер Лав Хултен (Love Hultén) создал настенную музыкальную систему, которая одновременно служит проигрывателем и хранилищем для 54 аудиокассет. В основу конструкции он встроил портативный кассетный плеер Sony Walkman WM-EX655 конца 1990-х годов. Устройство изготовлено в единственном экземпляре по заказу клиента Melted Veldt.

Автор: Лав Хултен Источник: www.yankodesign.com

Корпус выполнен из дерева и дополнен алюминиевой панелью управления. На ней размещены небольшой экран с осциллограммой воспроизводимого звука, динамик, переключатели и кнопки управления, напоминающие клавиши механической клавиатуры. Под экраном предусмотрено окошко для обложки кассеты, а механизм Walkman закрыт прозрачной закруглённой вставкой, через которую видны вращающиеся катушки.

В нижней части корпуса находятся три ряда кассетных ячеек общей вместимостью около 54 экземпляров. Кассеты располагаются горизонтально, корешками наружу, поэтому нужную запись можно найти, не вынимая коробки.

Автор: Лав Хултен Источник: www.yankodesign.com

Проигрыватель Sony WM-EX655 выпускался в 1997-1999 годах. Он оснащён системой автоматического реверса и шумоподавлением Dolby B. Металлический корпус с ромбовидным рисунком, по заявлению Sony, был в 2,8 раза прочнее корпуса предшествующей модели.

Хультен отмечает, что найти хорошо сохранившиеся экземпляры Walkman становится всё сложнее, поэтому эта работа, вероятно, станет последней подобной конструкцией. Серийное производство не планируется: устройство создано как индивидуальный заказ.

Источник: yankodesign

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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Автор Artur_Novikov Рейтинг +107.40
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