Проигрыватель винила, который можно взять с собой: Coturn by Thorens представила CT-TWO

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Компания Coturn by Thorens представила портативный проигрыватель виниловых пластинок CT-TWO, рассчитанный на использование вне дома. Встроенных динамиков нет, звук передаётся по Bluetooth на колонку или наушники. По заявлению производителя, от встроенного аккумулятора устройство работает до 20 часов. Алюминиевый корпус имеет длину около 32 см и толщину около 2,5 см.

CT-TWO играет пластинки на 7, 10 и 12 дюймов со скоростью 33 1/3 и 45 оборотов в минуту. Привод ременной, вращением управляет электронно регулируемый двигатель постоянного тока. Тонарм убирается в корпус, а когда его отводят в рабочее положение, проигрыватель включается. Звукосниматель с подвижным магнитом выпущен под маркой Coturn и не снимается, заменить его нельзя.

Беспроводная передача поддерживает кодеки aptX HD и AAC. Для проводных наушников есть выход 3,5 мм. Встроенный фонокорректор позволяет подключить проигрыватель через линейный выход к активной акустике, усилителю или стереоресиверу.

CT-TWO развивает модель CT-01, которую придумал немецкий дизайнер Бенджамин Гросйоханн (Benjamin Großjohann). За устройство в сером, чёрном и цвете шампань просят 599 евро.

Источник: What Hi-Fi?