Gadhouse выпустила CD-плеер с двумя разъёмами для наушников, Bluetooth и FM-радио

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Портативный CD-плеер Gadhouse Eric позволяет одновременно слушать музыку через две проводные пары наушников, а также поддерживает Bluetooth и FM-радио. Производитель сделал ставку на сочетание классического воспроизведения компакт-дисков с возможностями современных беспроводных устройств.

Автор: Gadhouse Источник: gadhouse.com

Устройство читает обычные аудио-CD, диски HQCD, а также CD-R с файлами MP3 и WMA. Для подключения проводных наушников предусмотрены два разъёма 3,5 мм. Альтернативой служат Bluetooth-наушники. Встроенный FM-тюнер позволяет принимать радиостанции, а выход AUX — подключать плеер к домашней аудиосистеме.

При переноске плеер использует систему Anti-Skip, которая защищает воспроизведение от пропусков при тряске. Однако автономность остаётся ограниченной: встроенный аккумулятор обеспечивает до четырёх часов работы. Для зарядки предусмотрен разъём USB-C.

Gadhouse Eric (GAD8001) получил прозрачную верхнюю крышку, через которую виден установленный диск, физические кнопки и сегментный LED-дисплей. Корпус весит 308 г при размерах 16,9 x 13,6 x 3,2 см. Плеер можно не только носить с собой, но и закрепить на стене с помощью специальных монтажных отверстий.

Продажи стартовали 9 ноября 2026 года. В США устройство стоит 84,50 доллара, в Великобритании — 59,99 фунта. Первая версия доступна в цвете Ivory, дополнительные варианты оформления производитель планирует выпустить в 2027 году.

Источник: notebookcheck

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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Автор Artur_Novikov Рейтинг +107.40
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