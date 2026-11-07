Edifier превратила Bluetooth-колонку в мобильное караоке: два микрофона и деревянный корпус

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| Новость | Аудио и звук

Китайская компания Edifier выпустила на рынок переносную акустическую систему PW108, рассчитанную на караоке, выступления и использование на открытом воздухе. Устройство получило деревянный корпус, два беспроводных микрофона и аккумулятор, а для перевозки предусмотрены выдвижная ручка и колёса. Цена новинки на китайском рынке составляет 699 юаней.

Автор: Edifier Источник: www.ithome.com

Акустическая система оснащена 8-дюймовым низкочастотным динамиком мощностью 15 Вт и 3-дюймовым высокочастотным излучателем на 5 Вт. Суммарная номинальная мощность составляет 20 Вт. Производитель также предусмотрел два режима работы — для помещений и улицы, а заявленная область применения включает площадки для караоке, выступления и небольшие мероприятия.

В комплект входят два динамических микрофона с беспроводным подключением на частоте 2,4 ГГц. Они поддерживают шумоподавление и защиту от акустической обратной связи. На корпусе колонки есть отдельная регулировка реверберации, переключение между оригинальным вокалом и фонограммой, а также настройка звучания для разных условий использования.

Встроенный литиевый аккумулятор ёмкостью 2200 мА·ч обеспечивает около пяти часов работы при максимальной мощности. Вес устройства составляет 7,4 кг. Для воспроизведения музыки предусмотрены Bluetooth 5.0, USB, AUX и слот для TF-карт. Колонка также поддерживает аудиоформаты FLAC, APE и MP3.

Источник: ithome

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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Автор Artur_Novikov Рейтинг +108.40
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