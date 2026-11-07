Новый стример Silent Angel H1 совмещает ЦАП, выходы XLR и экран 14 см

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Аудио и звук

Компания Silent Angel анонсировала музыкальный стример H1, который объединяет в одном компактном корпусе сетевой проигрыватель и цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП). ЦАП превращает цифровой звуковой сигнал в аналоговый, который поступает на усилитель и акустику. Благодаря встроенному ЦАП H1 может работать без отдельного преобразователя.

В устройстве установлены два 32-битных ЦАП ESS SABRE ES9039Q2M, которые работают совместно с аудиопроцессором XMOS XU316 третьего поколения. Такая связка поддерживает файлы PCM (формат несжатой цифровой записи) с параметрами до 32 бит/768 кГц, а также формат DSD512 — формат сверхвысокого разрешения Direct Stream Digital.

Автор: silentangel Источник: silentangel.com

Для снижения джиттера, то есть колебаний синхронизации цифрового сигнала, которые могут искажать звук, в H1 применена двухступенчатая архитектура подавления. Двухканальная монофоническая конструкция, по заявлению производителя, обеспечивает «исключительное разделение каналов» и улучшенное стереоизображение, то есть более точное ощущение расположения инструментов и вокалистов в пространстве.

Питание стримера построено по независимой схеме. Используется отдельный блок питания с четырьмя изолированными шинами, то есть раздельными линиями подачи тока. По словам производителя, такая развязка исключает помехи между цепями и обеспечивает более чистый ток.

H1 воспроизводит музыку с внешнего накопителя USB 3.0 или с сетевого хранилища NAS, то есть сетевого диска, подключенного к домашней сети. Также поддерживаются потоковые сервисы Tidal Connect, Spotify Connect, Qobuz Connect, AirPlay 2 и интернет-радио TuneIn.

Автор: Users Источник: silentangel.com

Физические разъемы включают вход USB-B, балансные аналоговые выходы XLR (симметричный разъем, применяемый в профессиональной и hi-fi технике) и RCA. При необходимости H1 можно использовать как транспорт, то есть передающее устройство, которое отправляет цифровой сигнал на внешний ЦАП через USB или оптические выходы.

Корпус изготовлен из черного алюминия с высокой точностью обработки. Встроенный цветной HD-экран диагональю около 14 см отображает информацию о воспроизведении и обложки альбомов.

Цена и дата начала продаж в анонсе не указаны. Silent Angel H1 — музыкальный стример и ЦАП с поддержкой DSD512, PCM до 32 бит/768 кГц и Tidal Connect.

Источник: hi-fi

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
? 0 152 0
Автор Derbi Рейтинг +8.40
Блог Аудио и звук 1194 6854 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Зачем на домашнем телефоне была кнопка R или Flash и почему ею пользовались не все

На кнопочном домашнем телефоне рядом с цифрами встречалась клавиша R, Recall или Flash. С повторным набором всё было понятно: нажал — аппарат снова звонит по последнему номеру. А...

В канадское озеро три года добавляли синтетический эстроген — популяция мелкой рыбы почти исчезла

В начале 2000-х учёные в канадской провинции Онтарио начали опыт, который в обычной лаборатории выглядел бы почти невозможным. Вместо аквариума они использовали целое озеро площадью 34...

Обзора компактного GAN зарядного блока питания UGREEN S534 для путешественников

UGREEN S534 — это компактный блок «6-в-1» на 45 Вт с GaN. Изначально он придуман для путешественников. Главная фишка — несколько вилок под сети в разных странах плюс целых 4...

Обзор Sivga SV021 Pro: деревянные наушники с отличным звуком и очень удобной посадкой

У меня уже больше года есть наушники Sivga Anser, которыми я очень доволен. Но захотелось взять ещё одни, на этот раз для работы в офисе. Чтобы можно было включить любимую музыку, спокойно...

Зачем на аудиокассетах были дополнительные отверстия — и как магнитофон узнавал тип ленты

Две аудиокассеты могут иметь одинаковые размеры, одинаковую продолжительность записи и похожие наклейки, но различаться небольшими вырезами на верхнем торце. Если сравнить несколько корпусов, у...

Одна победа и четыре подиума: вспоминаем самые яркие моменты карьеры Эстебана Окона в Формуле-1

  • Тематическая подборка
  • Спорт
Эстебан Окон был досрочно уволен из американской команды «Хаас» и не имеет контракта на сезон 2027 года. Шансов найти место в Формуле-1 у французского гонщика немного, поэтому его карьера,...