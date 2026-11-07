Новый стример Silent Angel H1 совмещает ЦАП, выходы XLR и экран 14 см

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Компания Silent Angel анонсировала музыкальный стример H1, который объединяет в одном компактном корпусе сетевой проигрыватель и цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП). ЦАП превращает цифровой звуковой сигнал в аналоговый, который поступает на усилитель и акустику. Благодаря встроенному ЦАП H1 может работать без отдельного преобразователя.

В устройстве установлены два 32-битных ЦАП ESS SABRE ES9039Q2M, которые работают совместно с аудиопроцессором XMOS XU316 третьего поколения. Такая связка поддерживает файлы PCM (формат несжатой цифровой записи) с параметрами до 32 бит/768 кГц, а также формат DSD512 — формат сверхвысокого разрешения Direct Stream Digital.

Для снижения джиттера, то есть колебаний синхронизации цифрового сигнала, которые могут искажать звук, в H1 применена двухступенчатая архитектура подавления. Двухканальная монофоническая конструкция, по заявлению производителя, обеспечивает «исключительное разделение каналов» и улучшенное стереоизображение, то есть более точное ощущение расположения инструментов и вокалистов в пространстве.

Питание стримера построено по независимой схеме. Используется отдельный блок питания с четырьмя изолированными шинами, то есть раздельными линиями подачи тока. По словам производителя, такая развязка исключает помехи между цепями и обеспечивает более чистый ток.

H1 воспроизводит музыку с внешнего накопителя USB 3.0 или с сетевого хранилища NAS, то есть сетевого диска, подключенного к домашней сети. Также поддерживаются потоковые сервисы Tidal Connect, Spotify Connect, Qobuz Connect, AirPlay 2 и интернет-радио TuneIn.

Физические разъемы включают вход USB-B, балансные аналоговые выходы XLR (симметричный разъем, применяемый в профессиональной и hi-fi технике) и RCA. При необходимости H1 можно использовать как транспорт, то есть передающее устройство, которое отправляет цифровой сигнал на внешний ЦАП через USB или оптические выходы.

Корпус изготовлен из черного алюминия с высокой точностью обработки. Встроенный цветной HD-экран диагональю около 14 см отображает информацию о воспроизведении и обложки альбомов.

Цена и дата начала продаж в анонсе не указаны. Silent Angel H1 — музыкальный стример и ЦАП с поддержкой DSD512, PCM до 32 бит/768 кГц и Tidal Connect.

Источник: hi-fi