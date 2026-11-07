Китайцы снова скопировали «Лисян»? Новый IM LS8 Neo удивил необычным рулевым управлением

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com

Компания IM Motors представила в Китае электрическую версию крупного кроссовера LS8 Neo, оснастив его системой электронного рулевого управления без механической связи руля с колёсами. При длине кузова 5,085 метра автомобиль получил радиус поворота всего 4,85 метра. Новинка поступила в продажу 5 ноября в двух версиях по цене от 239 800 юаней (около 35 800 долларов).

За управление отвечает цифровое шасси Lizard, объединяющее рулевое управление по проводам (steer-by-wire), электронную тормозную систему и подруливание задних колёс. Они могут поворачиваться на угол до 24 градусов в обе стороны. Система также использует технологию IM SynVector, которая координирует распределение крутящего момента с откликом за 20 миллисекунд. По заявлению производителя, автомобиль способен выполнять разворот на 180 градусов в ограниченном пространстве.

Электрокроссовер построен на 800-вольтовой архитектуре и оснащён одним электромотором мощностью 300 кВт (402 л. с.) с крутящим моментом 500 Н·м. Покупателям предлагают батареи CATL ёмкостью 93 и 103 кВт·ч. Запас хода по китайскому циклу CLTC составляет соответственно 684 и 752 км. Зарядка с 10 до 80% занимает 17-20 минут.

Габариты LS8 Neo составляют 5085 x 2000 x 1807 мм при колёсной базе 3060 мм. В оснащение входят лидар на крыше, комплекс помощи водителю IM AD Zeta, разработанный совместно с Momenta, центральный экран Mini LED диагональю 27,1 дюйма и процессор Qualcomm Snapdragon 8295P. Предусмотрены пятиместная и шестиместная компоновки салона. Версия 93 Max+ стоит 239 800 юаней, а 103 Max+ — 259 800 юаней.

Источник: carnewschina