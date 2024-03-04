Китайские фены, похожие на Dyson

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Рассуждения | Техника для дома

Я с удивлением обнаружил, что на маркетплейсах цены на китайские фены, точно повторяющие с виду знаменитые Dyson, опустились до 2000 рублей и ниже. Ради любопытства заказал один такой, а потом ещё два. :)

Идея фена Dyson во многом повторяет идею безлопастного вентилятора этой же компании: мотор с пропеллером располагается в ручке и дует вверх, воздух выдувается из трубы с изолированным отверстием внутри, через которое попутно засасывается воздух сзади и увеличивает общий поток.

Такой фен гораздо быстрее сушит волосы, чем традиционный, за счёт очень большой скорости воздушного потока, достигаемой благодаря мощному мотору с очень высокой скоростью вращения. В отличие от традиционного фена, мощность нагрева плавно регулируется для того, чтобы обеспечить одинаковую температуру воздуха при любой его скорости.

Удивительно, но китайцам как-то удалось это повторить. Конечно это не точные копии фенов Dyson, но в этих дешевых китайских фенах тоже стоят очень мощные и быстрые моторы (шум мотора практически не слышен, слышно только звук воздуха) и дуют они очень сильно. Мощность нагрева плавно регулируется (хоть и не так точно, как у оригинала).

По ощущениям китайский «фен с дыркой» сушит волосы в разы быстрее, чем традиционный. Возможно из-за сильного потока воздуха он не так хорошо подходит для укладки волос, но для сушки это и правда круто, особенно за такую цену.

Первый фен я купил за 2000 рублей, второй в том же магазине, но уценённый (помята коробка) за 1800 рублей, третий в другом магазине за 1400 рублей (с одной насадкой и более коротким проводом — 1.6 м, а не 2.5 м).

Удивительно, но при внешнем сходстве оказалось, что все три фена разные. Судя по всему, они произведены на разных заводах и отличаются по мощности и интенсивности воздушного потока.

Мотор у первого фена стартует и останавливается мгновенно (возможно из-за этого есть небольшая отдача при старте), у второго и третьего старт и выключение более плавное.

Диффузоры первого и второго фена отличаются по размеру отверстий: у первого они совсем маленькие и фен дует через диффузор довольно слабо, у второго отверстия больше и с диффузором фен дует вдвое сильнее (какой вариант лучше для укладки я не знаю).

У третьего фена очень маленькие отверстия перед светодиодами режимов и их почти не видно (на фото они гораздо заметней, чем «в жизни»).

Убедиться, что фены произведены на разных заводах очень просто. Есть характерное отличие, которое часто используют и для того, чтобы отличить оригинальный Dyson от подделки. У всех разновидностей отличаются крышки и сетки воздушного фильтра, а также винты крепления в нижней части ручки.

У первого фена крышка просто сдвигается (она на магните), у второго и третьего нужно её повернуть, чтобы снять. У первого фена пластиковых перепонок две и они чёрного цвета, у второго одна и серая, у третьего ни одной и сетка свободно крутится по кругу. Винты крепления тоже у всех разные и расположены по-разному. Кстати, характерный признак оригинального Dyson — отверстия сетки доходят до самой перепонки, на всех копиях есть зазор.

Для того, чтобы сравнить фены, я организовал на столе небольшую лабораторию.

Первым делом я измерил скорость воздушного потока у хорошего традиционного двухкиловаттного фена Philips и этих китайских фенов (первое число — максимальная скорость, второе — минимальная, все значения в метрах в секунду):

Philips 7.2 4.7
Фен №1 16.5 12.7
Фен №2 15 12
Фен №3 13.7 11.3

Китайские фены отличаются между собой, но даже самый «слабый» третий экземпляр дует практически вдвое сильнее, чем традиционный фен. Обратите внимание, что и на минимальной (первой) скорости у них очень сильный поток воздуха, возможно это не очень хорошо для укладки волос, а вот для сушки чем сильнее дует, тем лучше.

На самих фенах, коробках и в инструкциях мощность китайских фенов не указана, продавцы всегда пишут 1600 Вт. Измеренная максимальная потребляемая мощность у всех трёх фенов не превысила 1300 Вт.

Интереснее посмотреть, сколько потребляют фены без нагрева, так можно узнать мощность моторов. На максимальной скорости она составила 136 Вт у первого фена, 129 Вт у второго и 123 Вт у третьего (отличия мощности вполне соответствуют отличию скорости воздушного потока).

С помощью термометра с термопарой я измерил температуру воздуха на расстоянии 20 см от фена. Обычный фен Philips при максимальной скорости и максимальном нагреве дует воздухом с температурой 81°С (я его в таком режиме не использую (слишком горячо) и ставлю на первый уровень нагрева, при этом температура его воздушной струи составляет 60°С).

Китайские «фены с дыркой» значительно «холоднее» — максимальная температура около 50 градусов (первый — 48°С, второй 52°С, третий 47°С), температура при минимальном нагреве — 32-39 градусов. При разных скоростях температура меняется незначительно, так что стабилизация температуры действительно есть.

Судя по тому, что с трёх попыток у меня оказались три фена, сделанные на трёх разных заводах, разновидностей китайских «фенов с дыркой, похожих на Dyson» много. Хоть они и отличаются по интенсивности воздушного потока, даже у самого «слабого» из трёх эта интенсивность оказалась вдвое выше, чем у обычного фена, соответственно и времени на сушку волос таким феном приходится тратить гораздо меньше.

Я снял и смонтировал видеоролик о фенах и их тестировании. Рекомендую его посмотреть, ведь некоторые моменты на видео выглядят нагляднее, чем на фото.

Первые два фена я покупал тут, третий тут.

P.S. Я рад, что успел выпустить эту статью за несколько дней до 8 марта, надеюсь помог многим из вас с идеей недорогого и полезного подарка.

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
Об авторе
Меня зовут Алексей Надёжин. Четырнадцать лет я пишу о технике, скидках, интересных местах и событиях.
Мои проекты:
  • Lamptest.ru. Тестирую светодиодные лампы и помогаю разобраться, какие из них хорошие, а какие не очень.
  • BatteryTest.ru и BatTest.ru. Тестирую батарейки и аккумуляторы и помогаю выбирать самые выгодные.
  • Elerus.ru. Собираю информацию об отечественных электронных устройствах для личного использования и делюсь ей.
Вы можете связаться со мной в группе Телеграм @ammochat
? 0 28005 26
Автор ammo ПА Рейтинг +1274.50
Блог Техника для дома 577 3509 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

26 комментариев

a
У меня второй уже почти год, пользуюсь каждый день, хватает первой скорости.
f
Кек. А в чём тогда супер преимущество настоящего Дайсона? Если он дует ещё сильнее то боюсь уже волосы отрывать будет с корнем.
ammo
В качестве изготовления, точности регулировке температуры и многом другом. Это как Жигули и Мерседес. И то и другое может ехать более-менее быстро, но есть нюансы.)
m
В качестве изготовления, точности регулировке температуры и многом другом.

Многое другое — это сумочка и подставка, ага. Запредельного качества у Дайсона нет — сам видел, как его в сервис приносили. Вот интересное обсуждение, где дайсоновские фены ругают за ломучесть при профессиональном использовании: https://www.reddit.com/r/HaircareScience/comments/ctwkpt/is_the_dyson_hair_blower_worth_it/
И не только за ломучесть — за результат тоже.
116984854199971759709@google
В данном случае сравнение не объективно так как Мерседес и Жигули сейчас делают в России, поэтому по факту люди которые покупают за дорого Мерседес по факту покупают Жигули за дорого, со значком Мерседес то же самое и с феном, и Дайсон, и не Дайсон делает Китай в любом случае каждый сам выбирает для себя переплачивать или не стоит, так как качество сейчас у всех одно: " лишь бы срок гарантии отработало."
s
В том, что в северной америке невозможно купить бытовой фен мощностью 2 квт (розетки отдают максимум 1.5квт краткосрочно или 1.2 квт долгосрочно), в итоге таки нужно использовать доступное электричество максимально эффективно.
То же относится и к проводным пылесосам (и холодильникам).
ammo
Казалось бы, а при чём тут вообще Америка? Дайсон — английская компания.
s
Я честно сказать не могу ответить, я для себя сделал разумное объяснение только про мощность.
С европейскими розетками или мужской стрижкой я не вижу смысла в таком при такой цене, он ещё и не очень удобный (тяжёлый, толстый кабель, фильтр на кабеле питания, цифровое управление вместо «1 раз нажал и он включился»).
m
Главное, что у неё есть доступ на самый вкусный американский рынок.
113580623377695494825@google
Американский рынок товаров не самый вкусный. Рынок услуг там, да, дороже сильно.
14622441608134507925@mailru
Короче, можно и не переплачивать за бренд
ammo
Каждый решает сам. Оригинальный Dyson и эти китайские фены по 2000 руб это РАЗНЫЕ вещи.
14622441608134507925@mailru
Это понятное дело. Но если ты сушишь волосы раза 2 в месяц, то и покупать за 50К не вижу смысла. А тем у кого волосы солома и фен дорогущий не поможет
116984854199971759709@google
Выше уже написал вам и ещё раз повторюсь, если вы и правда так думаете, то вы типичная жертва агрессивного маркетинга.
A
Злобная работа маркетологов. Я не специалист в аэродинамике, но по моим представлениям, при достижении сверхзвуковой скорости лопастей вентилятор почти перестанет воздух прокачивать. Кроме того, чтобы кончик лопасти винта диаметром, примерно 40 мм (R=0,02м) достигла скор. звука (331м/с), исходя из V=2piR/T, должна вращаться с частотой 2634 об/с или 158040 об/ мин. Вы серьезно думаете, что это в бытовом приборе возможно? Хотя бы гироскопический эффект представьте. В 110 тыс. тоже не верю.
276841335@vkontakte
Смотря какие лопасти. Сверхзвуковой винт качать не перестанет, а будет это делать даже ещё лучше, но тишины от него точно не дождёшься.
A
Из Википедии: «Разработка сверхзвуковых воздушных винтов. Эти разработки ведут уже много лет, но никак не приведут к реальным техническим воплощениям...» Может, и правда Дайсон что-то сделал? Не знаю.
Если бы правда было сотня тыс. об, представляете, как этот фен повернуть в руке можно было бы? Правда от массы якоря зависит. Подшипники — отдельная тема.
m
На какой ещё сверхзвуковой скорости :D? Supersonic — это название просто.
ammo
Как Вы объясните полное отсутствие звука работы довольно мощного мотора?
m
Именно тем, что там нет сверхзвука ;). Думаете, самолёт на сверхзвуке бесшумно летит? Ошибаетесь — от него ударная волна на земле окна шатает.
h
В 110 тыс. тоже не верю.

Вот вполне обычный модельный импеллер:
MAX RPM: 96000
MAX Power (10sec.): 330 Watts
Continuous Power: 290 Watts
Motor size: B2225
Kv: 8000
Voltage: 11.1V
https://hobbyking.com/en_us/dr-mad-thrust-40mm-8-blade-alloy-edf-8000kv-motor-330-watt-3s.html
m
Собсно, подобные импеллеры иногда делают из модулей для фенов, перематывая обмотки на низкое напряжение.
19632344@vkontakte
Купил жене как-то мультистайлер и я остался доволен результатом. Теперь что бы супруга вышла из дома как из салона красоты требуется 15 минут сушки. Переплачивать за бренд решать каждому, я не жалею о покупке.
s
… Купил по 1 ссылке. Спасибо на мысли про подарок из разряда «техника к 8 марта»:)
Н
У меня такой же год уже. Очень мощный за 2.000 купил. Точная копия дайсона. жене покупал, жена довольна, за такие деньги это просто подарок. Благодаря китайцам мы ощутили всю прелесть новых технологий.

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Почему в Швеции сельские деревянные дома красили в красный цвет

Швеция — страна контрастов, где суровая красота северной природы гармонично соседствует с уютной атмосферой маленьких городков и деревень. Привлекательность шведского ландшафта, с его...

Почему волки создают пары с собаками и каких именно собак выбирают

Волк и собака — два ближайших родственника, разделённые тысячелетиями эволюции и одомашнивания. Однако, несмотря на эти различия, встречаются случаи, когда волки создают пары с собаками....

Эволюция 'не забыла': зачем на самом деле нужны мышцы, шевелящие ушами?

Вы когда-нибудь задумывались, почему одни люди умеют смешно шевелить ушами, а другие — нет? Оказывается, эти неуловимые движения — не просто забавная особенность, а отголосок...

Сколько стоят продукты в Египте в начале 2025 года

По сравнению с прошлым годов в Египте всё подорожало, но всё равно многое гораздо дешевле, чем в России.В последний день января 2025 года я сходил в самый популярный у жителей Хургады (как египтян,...

Инновация Xanadu: создан первый в мире масштабируемый прототип фотонного квантового компьютера

А вы когда-нибудь задумывались, каким будет будущее вычислительных технологий? Канадская компания Xanadu Quantum Technologies Inc., похоже, приоткрыла завесу, представив миру свой...

Земля сама справится с глобальным потеплением? 30-летние исследования показали, что атмосфера Земли умеет самоочищаться лучше, чем мы думали

Представьте себе, что атмосфера Земли — это не просто воздушная оболочка, а некий огромный химический завод, постоянно работающий над самоочищением. И вот, последние исследования,...