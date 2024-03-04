Я с удивлением обнаружил, что на маркетплейсах цены на китайские фены, точно повторяющие с виду знаменитые Dyson, опустились до 2000 рублей и ниже. Ради любопытства заказал один такой, а потом ещё два. :)

Идея фена Dyson во многом повторяет идею безлопастного вентилятора этой же компании: мотор с пропеллером располагается в ручке и дует вверх, воздух выдувается из трубы с изолированным отверстием внутри, через которое попутно засасывается воздух сзади и увеличивает общий поток.

Такой фен гораздо быстрее сушит волосы, чем традиционный, за счёт очень большой скорости воздушного потока, достигаемой благодаря мощному мотору с очень высокой скоростью вращения. В отличие от традиционного фена, мощность нагрева плавно регулируется для того, чтобы обеспечить одинаковую температуру воздуха при любой его скорости.

Удивительно, но китайцам как-то удалось это повторить. Конечно это не точные копии фенов Dyson, но в этих дешевых китайских фенах тоже стоят очень мощные и быстрые моторы (шум мотора практически не слышен, слышно только звук воздуха) и дуют они очень сильно. Мощность нагрева плавно регулируется (хоть и не так точно, как у оригинала).

По ощущениям китайский «фен с дыркой» сушит волосы в разы быстрее, чем традиционный. Возможно из-за сильного потока воздуха он не так хорошо подходит для укладки волос, но для сушки это и правда круто, особенно за такую цену.

Первый фен я купил за 2000 рублей, второй в том же магазине, но уценённый (помята коробка) за 1800 рублей, третий в другом магазине за 1400 рублей (с одной насадкой и более коротким проводом — 1.6 м, а не 2.5 м).

Удивительно, но при внешнем сходстве оказалось, что все три фена разные. Судя по всему, они произведены на разных заводах и отличаются по мощности и интенсивности воздушного потока.

Мотор у первого фена стартует и останавливается мгновенно (возможно из-за этого есть небольшая отдача при старте), у второго и третьего старт и выключение более плавное.

Диффузоры первого и второго фена отличаются по размеру отверстий: у первого они совсем маленькие и фен дует через диффузор довольно слабо, у второго отверстия больше и с диффузором фен дует вдвое сильнее (какой вариант лучше для укладки я не знаю).

У третьего фена очень маленькие отверстия перед светодиодами режимов и их почти не видно (на фото они гораздо заметней, чем «в жизни»).

Убедиться, что фены произведены на разных заводах очень просто. Есть характерное отличие, которое часто используют и для того, чтобы отличить оригинальный Dyson от подделки. У всех разновидностей отличаются крышки и сетки воздушного фильтра, а также винты крепления в нижней части ручки.

У первого фена крышка просто сдвигается (она на магните), у второго и третьего нужно её повернуть, чтобы снять. У первого фена пластиковых перепонок две и они чёрного цвета, у второго одна и серая, у третьего ни одной и сетка свободно крутится по кругу. Винты крепления тоже у всех разные и расположены по-разному. Кстати, характерный признак оригинального Dyson — отверстия сетки доходят до самой перепонки, на всех копиях есть зазор.

Для того, чтобы сравнить фены, я организовал на столе небольшую лабораторию.

Первым делом я измерил скорость воздушного потока у хорошего традиционного двухкиловаттного фена Philips и этих китайских фенов (первое число — максимальная скорость, второе — минимальная, все значения в метрах в секунду):

Philips 7.2 4.7 Фен №1 16.5 12.7 Фен №2 15 12 Фен №3 13.7 11.3

Китайские фены отличаются между собой, но даже самый «слабый» третий экземпляр дует практически вдвое сильнее, чем традиционный фен. Обратите внимание, что и на минимальной (первой) скорости у них очень сильный поток воздуха, возможно это не очень хорошо для укладки волос, а вот для сушки чем сильнее дует, тем лучше.

На самих фенах, коробках и в инструкциях мощность китайских фенов не указана, продавцы всегда пишут 1600 Вт. Измеренная максимальная потребляемая мощность у всех трёх фенов не превысила 1300 Вт.

Интереснее посмотреть, сколько потребляют фены без нагрева, так можно узнать мощность моторов. На максимальной скорости она составила 136 Вт у первого фена, 129 Вт у второго и 123 Вт у третьего (отличия мощности вполне соответствуют отличию скорости воздушного потока).

С помощью термометра с термопарой я измерил температуру воздуха на расстоянии 20 см от фена. Обычный фен Philips при максимальной скорости и максимальном нагреве дует воздухом с температурой 81°С (я его в таком режиме не использую (слишком горячо) и ставлю на первый уровень нагрева, при этом температура его воздушной струи составляет 60°С).

Китайские «фены с дыркой» значительно «холоднее» — максимальная температура около 50 градусов (первый — 48°С, второй 52°С, третий 47°С), температура при минимальном нагреве — 32-39 градусов. При разных скоростях температура меняется незначительно, так что стабилизация температуры действительно есть.

Судя по тому, что с трёх попыток у меня оказались три фена, сделанные на трёх разных заводах, разновидностей китайских «фенов с дыркой, похожих на Dyson» много. Хоть они и отличаются по интенсивности воздушного потока, даже у самого «слабого» из трёх эта интенсивность оказалась вдвое выше, чем у обычного фена, соответственно и времени на сушку волос таким феном приходится тратить гораздо меньше.

Я снял и смонтировал видеоролик о фенах и их тестировании. Рекомендую его посмотреть, ведь некоторые моменты на видео выглядят нагляднее, чем на фото.

Первые два фена я покупал тут, третий тут.

P.S. Я рад, что успел выпустить эту статью за несколько дней до 8 марта, надеюсь помог многим из вас с идеей недорогого и полезного подарка.