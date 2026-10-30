Росавиация дала добро на серийное производство кресел РА60

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| Новость | Авто и транспорт

Производителем выступает компания «Авиационные интерьеры» (производство организовано на её дочернем предприятии в Воронеже). Что важно понимать: этот сертификат касается не самой конструкции кресел, а именно организации серийного изготовления. Специалисты Росавиации вместе с экспертами Авиарегистра РФ изучили возможности крупномасштабного производства и систему контроля качества на предприятии.

Автор: Алекс Бельтюков — команда RuSpotters Источник: commons.wikimedia.org

В итоге ведомство подтвердило, что завод способен стабильно выпускать кресла в промышленных масштабах, соблюдая все требования федеральных авиационных правил (ФАП-21). Документ замглавы по качеству и сертификации компании Э. Конюшкину вручил начальник управления сертификации авиатехники Д. Копысов.

Для программы это значимый шаг: теперь у проекта есть официально одобренный поставщик, который может массово поставлять сертифицированные кресла, что напрямую приближает самолёт к полноценной эксплуатации.

А ещё есть приятный инженерный нюанс: при разработке РА60 удалось уменьшить массу изделия до 18,5 кг — и при этом оставить без изменения требования по безопасности и комфорту. В конструкции применили углепластик. Разработчики отмечают, что полученный опыт пригодится для создания новых моделей кресел под другие российские авиационные программы. Кстати, модель РА60 универсальна: её можно устанавливать и на другие воздушные суда, которые сертифицированы по нормам АП-25 (например, МС-21-310, SJ-100, Ту-214, Ил-96).

Источник: aviation21

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