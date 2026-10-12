Разработан прототип шины со съёмным протектором ECOTIRE

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| Новость | Авто и транспорт

Исследователи Университета Карлоса III в Мадриде разработали ECOTIRE — прототип модульной шины со съёмным протектором. Вместо замены всей покрышки можно заменить только изношенную внешнюю часть, а каркас использовать повторно.

Протектор составляет менее 20% массы шины. Его можно снять механически, без химических клеёв, и заменить новым, когда рисунок протектора износится.

Автор: Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) Источник: www.core77.com

ECOTIRE использует силиконовую резину VMQ. Этот материал выбран за долговечность, термостойкость и простоту обработки.

Каркас шины остаётся в эксплуатации значительно дольше. Это может сократить объём резиновых отходов и продлить срок службы основной части покрышки.

Автор: Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) Источник: www.core77.com

Прототип уже прошёл испытания на стенде. Исследователи контролировали нагрузку, радиус, угол скольжения, коэффициент скольжения и давление в шине.

Результаты показали, что поведение ECOTIRE уже близко к обычным шинам. Однако технология пока находится на стадии прототипа, а дорожные испытания с партнёром из отрасли только планируются.

Автор: Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) Источник: www.core77.com
Автор: Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) Источник: www.core77.com

Проект ECOTIRE направлен на снижение загрязнения от резиновой пыли и упрощение переработки. Съёмный протектор легче переработать, чем целую шину.

Исследование опубликовано в журнале Applied Sciences. В нём описаны первый физический прототип, процесс формования и механическое соединение протектора с каркасом.

Автор: Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) Источник: www.core77.com
Автор: Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) Источник: www.core77.com

Дата коммерческого запуска, цена и партнёры по производству пока не объявлены. ECOTIRE остаётся исследовательским прототипом, а не серийным продуктом.

Источник: Core77

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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