Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com

Электрический универсал Opel STX Concept получил выдвижные элементы заднего диффузора и подвижные боковые аэродинамические панели. Концепт представили на Парижском автосалоне 2026 года. Компания показала, как собирается развивать классический кузов универсала в эпоху электромобилей, не переходя к более высоким кроссоверам.

Главная техническая идея STX — снизить сопротивление воздуха на высокой скорости. При движении по автомагистрали боковые панели меняют положение, а две секции заднего диффузора автоматически выдвигаются. Это должно уменьшать турбулентность за колёсами и улучшать устойчивость машины. Дополнительное внимание уделили колёсам: концепт получил 22-дюймовые легкосплавные диски с аэродинамической конструкцией.

Внешность STX сочетает длинный низкий кузов с покатой задней частью, напоминающей спортивное купе. Спереди установлена новая версия фирменной панели Opel Vizor с вертикальными световыми элементами и подсвеченным логотипом-молнией. В дизайне задней стойки кузова металл чередуется со светящимися стеклянными вставками. Название STX расшифровывается как Sports Tourer eXperimental.

Opel также раскрыла некоторые характеристики силовой установки. STX оснащён двумя ведущими осями с полным приводом, а заявленная максимальная скорость превышает 200 км/ч. При этом компания пока не опубликовала мощность электромоторов, ёмкость батареи и запас хода. STX остаётся концептом, который демонстрирует будущий дизайн марки и технологии, способные появиться на серийных моделях.

Источник: stellantis