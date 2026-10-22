Opel показала электрический универсал STX с выдвижным задним диффузором

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Авто и транспорт

Электрический универсал Opel STX Concept получил выдвижные элементы заднего диффузора и подвижные боковые аэродинамические панели. Концепт представили на Парижском автосалоне 2026 года. Компания показала, как собирается развивать классический кузов универсала в эпоху электромобилей, не переходя к более высоким кроссоверам.

Автор: Opel/Stellantis Источник: www.media.stellantis.com

Главная техническая идея STX — снизить сопротивление воздуха на высокой скорости. При движении по автомагистрали боковые панели меняют положение, а две секции заднего диффузора автоматически выдвигаются. Это должно уменьшать турбулентность за колёсами и улучшать устойчивость машины. Дополнительное внимание уделили колёсам: концепт получил 22-дюймовые легкосплавные диски с аэродинамической конструкцией.

Внешность STX сочетает длинный низкий кузов с покатой задней частью, напоминающей спортивное купе. Спереди установлена новая версия фирменной панели Opel Vizor с вертикальными световыми элементами и подсвеченным логотипом-молнией. В дизайне задней стойки кузова металл чередуется со светящимися стеклянными вставками. Название STX расшифровывается как Sports Tourer eXperimental.

Автор: Opel/Stellantis Источник: www.media.stellantis.com

Opel также раскрыла некоторые характеристики силовой установки. STX оснащён двумя ведущими осями с полным приводом, а заявленная максимальная скорость превышает 200 км/ч. При этом компания пока не опубликовала мощность электромоторов, ёмкость батареи и запас хода. STX остаётся концептом, который демонстрирует будущий дизайн марки и технологии, способные появиться на серийных моделях.

Источник: stellantis

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
? 0 231 0
Автор Artur_Novikov Рейтинг +110.40
Блог Авто и транспорт 373 12816 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Куда девается электричество, которое не израсходовали

Электричество в энергосистеме живёт по жёсткому правилу. Его нужно вырабатывать практически столько же, сколько потребляют в каждый конкретный момент. Но ночью спрос на электроэнергию падает,...

Арахис цветёт над землёй, а будущие плоды сам отправляет под землю: как растение делает это без помощи человека

Арахис легко принять за растение, у которого «орехи» просто формируются на корнях, как картофельные клубни. На самом деле всё устроено гораздо страннее. Его жёлтые цветки раскрываются над землёй и...

Обзор Fnirsi LPM-10C: чем он лучше LPM-10A и стоит ли переплачивать?

Fnirsi LPM-10A уже побывал у меня на тестировании и оставил хорошее впечатление. Теперь пришло время познакомиться со старшей моделью LPM-10C. Внешне и по основным возможностям приборы очень...

Как отличить настоящий мёд от подделки, если даже густота и запах могут обмануть?

Мёд тянется за ложкой, пахнет цветами и постепенно засахаривается — кажется, перед нами натуральный продукт. Но ни один из этих признаков не гарантирует подлинность: сироп с добавками...