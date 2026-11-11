Мини-дом на прицепе получил второй этаж и собственную террасу

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Вместо расширения прицепа разработчики использовали пространство под крышей и над ней. В результате небольшой дом получил второй уровень и открытую террасу, не выходя за пределы компактных габаритов.

Вместо увеличения габаритов португальская компания Madeiguincho использовала крышу, чтобы добавить дому полноценную открытую площадку. Модель Tow Côja длиной 7,2 м построена на двухосном прицепе, а её внутренняя площадь составляет всего 17 м².

Жилое пространство разделили на два уровня. Внизу разместили гостиную, кухню и ванную комнату, а под крышей оборудовали две антресоли. Дополнительную кровать сделали откидной: днём она складывается у стены, освобождая место в гостиной.

Самое необычное решение — терраса между двумя приподнятыми частями крыши. На неё можно попасть с верхнего уровня. Большие застеклённые двери и окна обеспечивают естественное освещение, а деревянная отделка сочетается с металлической кровлей и тёмной наружной обшивкой.

Кухня получила индукционную плиту, мойку и холодильник с морозильной камерой. В ванной установили душ, раковину и компостный туалет, для обогрева предусмотрена дровяная печь. Дом построили по индивидуальному заказу семейной пары и доставили на юг Испании. Стоимость проекта производитель не раскрыл.

Источник: newatlas