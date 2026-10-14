Электрический smart #2 длиной менее 2,8 м дебютировал в Париже: запас хода — 290 км

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| Новость | Авто и транспорт

Компания smart представила на Парижском автосалоне серийный электромобиль smart #2, возрождающий формат двухместного городского автомобиля Fortwo. Новинка получила отдельную электрическую платформу, задний привод и батарею ёмкостью 35,8 кВт·ч. Для европейского рынка заявлен запас хода до 290 км по циклу WLTP — пока это предварительный показатель, который должен пройти окончательное подтверждение.

Автор: Smart China Источник: carnewschina.com

Длина стандартных версий составляет 2746 мм, а специального исполнения Couture Edition — 2764 мм. Диаметр разворота от бордюра до бордюра равен 6,95 м. Электромотор на задней оси развивает 60 кВт (82 л. с.) и 130 Н·м. Быстрая зарядка постоянным током мощностью до 65 кВт позволяет пополнить заряд с 10 до 80% за 20 минут. Поддерживается и зарядка переменным током мощностью до 11 кВт.

За устойчивость на дороге отвечает в том числе пятирычажная задняя подвеска, а силовая структура Tridion Cell Evo формирует защитный каркас вокруг салона. Модель разработана на новой архитектуре Electric Compact Architecture (ECA), специально предназначенной для сверхкомпактных электромобилей. Дизайн выполнила команда Mercedes-Benz. При этом технические характеристики и запас хода пока остаются предварительными: автомобиль проходит процедуру европейской омологации.

Одновременно smart объявила о выпуске специальной серии Couture Edition — по 999 экземпляров для Европы и Китая. Она отличается матовым белым кузовом, золотистой крышей и 16-дюймовыми колёсными дисками с золотистыми элементами.

В европейской комплектации предусмотрены стеклянная крыша, подогрев сидений и руля, аудиосистема Sennheiser с семью динамиками, беспроводная зарядка и навигация. Продажи новой модели планируют начать с предварительных заказов в Европе и Китае; сроки и комплектации зависят от рынка.

Источник: carnewschina

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +92.40
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