BYD проверила бюджетный электромобиль на разрыв шины при 140 км/ч

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| Новость | Авто и транспорт

Электрический хэтчбек BYD Seagull второго поколения выдержал испытание с резкой потерей давления в шине на скорости 140 км/ч. После повреждения переднего правого колеса автомобиль не ушёл с траектории и смог замедлиться без потери устойчивости. Испытание показало возможности новой системы стабилизации, которую BYD устанавливает даже на свою наиболее доступную модель.

Автор: BYD Источник: carnewschina.com

Для проверки автомобиль разогнали до 140 км/ч на прямом участке. На переднем правом колесе закрепили специальное устройство, которое одновременно повредило шину в нескольких местах. Воздух быстро вышел, но хэтчбек сохранил направление движения и продолжил контролируемое торможение.

Система стабилизации при разрыве шины рассчитана на скорости от 60 до 140 км/ч и входит в стандартное оснащение второго поколения Seagull. Речь идёт о дополнительной защите от потери управления при внезапной разгерметизации колеса. Подобные решения ранее чаще встречались в более дорогих электромобилях.

В Китае начальная цена Seagull второго поколения составляет 65 900 юаней (около 9880 долларов). При этом система стабилизации при повреждении шины предусмотрена для всей линейки, а не только для дорогих комплектаций. BYD рассчитывает сделать подобную технологию доступной в бюджетном сегменте электромобилей.

Источник: carnewschina

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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Автор Artur_Novikov Рейтинг +107.40
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1 комментарий

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Шина не лопнула, а контролируемо спустила, это очень разные вещи.

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