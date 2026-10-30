BYD проверила бюджетный электромобиль на разрыв шины при 140 км/ч
Электрический хэтчбек BYD Seagull второго поколения выдержал испытание с резкой потерей давления в шине на скорости 140 км/ч. После повреждения переднего правого колеса автомобиль не ушёл с траектории и смог замедлиться без потери устойчивости. Испытание показало возможности новой системы стабилизации, которую BYD устанавливает даже на свою наиболее доступную модель.
Для проверки автомобиль разогнали до 140 км/ч на прямом участке. На переднем правом колесе закрепили специальное устройство, которое одновременно повредило шину в нескольких местах. Воздух быстро вышел, но хэтчбек сохранил направление движения и продолжил контролируемое торможение.
Система стабилизации при разрыве шины рассчитана на скорости от 60 до 140 км/ч и входит в стандартное оснащение второго поколения Seagull. Речь идёт о дополнительной защите от потери управления при внезапной разгерметизации колеса. Подобные решения ранее чаще встречались в более дорогих электромобилях.
В Китае начальная цена Seagull второго поколения составляет 65 900 юаней (около 9880 долларов). При этом система стабилизации при повреждении шины предусмотрена для всей линейки, а не только для дорогих комплектаций. BYD рассчитывает сделать подобную технологию доступной в бюджетном сегменте электромобилей.
Источник: carnewschina
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