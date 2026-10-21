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Компания Xiaomi открыла сбор средств на металлический чемодан под брендом Mijia. Корпус устройства предлагается в двух расцветках: Light Silver и Titanium Gold.

Модель оснащена колёсами, которые прошли сертификацию SGS на соответствие нормам шума. Телескопическая ручка прошла испытания на 18000 циклов выдвижения и складывания.

Цена в рамках краудфандинга составляет 1699 юаней (~$253). Рекомендованная розничная стоимость устройства установлена на уровне 1999 юаней (~$298).

Источник: Xiaomi / Weibo