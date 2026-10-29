Timex выпустила часы Addison с 50 кристаллами и стальным браслетом

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Компания Timex расширила коллекцию Addison тремя кварцевыми часами с квадратным корпусом и безелем, украшенным 50 декоративными кристаллами. Новинки TW2Y90300, TW2Y90400 и TW2Y90500 уже поступили в продажу в США. Производитель сохранил компактный дизайн линейки, добавив отделку под серебро, золото и комбинацию двух оттенков.

Корпус каждой модели имеет размер 23 x 23 мм при толщине 8 мм. Он изготовлен из латуни с низким содержанием свинца, а браслет — из нержавеющей стали. Серебристый циферблат получил радиальную текстуру, римские цифры и полированные стрелки в тон корпуса. Защиту обеспечивает минеральное стекло.

Самая доступная версия TW2Y90300 в серебристом исполнении стоит 159 долларов. За золотистую TW2Y90500 и двухцветную TW2Y90400 просят по 179 долларов. Вес часов составляет от 56,56 до 58,37 г, а длина браслета регулируется под запястье окружностью 135-190 мм.

Все три модели используют аналоговый кварцевый механизм со сменной батарейкой SR626SW. Заявленная водонепроницаемость — 30 м: часы выдерживают брызги и мытьё рук, но не предназначены для плавания. Новинки рассчитаны прежде всего на тех, кому нужны небольшие классические часы с ювелирным акцентом, а не крупный спортивный аксессуар.

Источник: timex