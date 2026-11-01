Nike представила LeBron 24: новые баскетбольные кроссовки стали самыми лёгкими в истории линейки

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Компания Nike вместе с баскетболистом Леброном Джеймсом представила LeBron 24 — новое поколение именных баскетбольных кроссовок. Модель стала самой лёгкой игровой обувью за всю историю серии. При этом производитель обновил не только конструкцию верха, но и систему амортизации, сохранив поддержку стопы при резких перемещениях и смене направления.

Автор: Nike Источник: hypebeast.com

Верх выполнен по новой технологии KingKnit. Специальное сочетание волокон должно обеспечить одновременно небольшой вес, вентиляцию и плотную фиксацию ноги. Это особенно важно при резких остановках, ускорениях и боковых перемещениях, когда обувь должна удерживать стопу без лишнего ограничения движений.

Автор: Nike Источник: hypebeast.com

В подошве используется полноразмерная вставка из пены React, дополненная двумя блоками Air Zoom — в передней и пяточной частях. За устойчивость конструкции отвечает усилитель в средней части подошвы, а разнонаправленный рисунок протектора рассчитан на сцепление с площадкой при движениях в разные стороны.

Автор: Nike Источник: hypebeast.com

Официальный запуск Nike LeBron 24 назначен на 1 ноября 2026 года. Первой специальной расцветкой станет Stars, которая поступит в продажу 12 ноября. Её оформление отсылает к детской баскетбольной команде AAU, в которой играл Джеймс. Вся серия LeBron 24 будет построена вокруг пяти тем: любознательности, семьи, страха, удачи и открытий.

Источник: hypebeast

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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Автор Artur_Novikov Рейтинг +107.40
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