Nike представила LeBron 24: новые баскетбольные кроссовки стали самыми лёгкими в истории линейки

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Компания Nike вместе с баскетболистом Леброном Джеймсом представила LeBron 24 — новое поколение именных баскетбольных кроссовок. Модель стала самой лёгкой игровой обувью за всю историю серии. При этом производитель обновил не только конструкцию верха, но и систему амортизации, сохранив поддержку стопы при резких перемещениях и смене направления.

Верх выполнен по новой технологии KingKnit. Специальное сочетание волокон должно обеспечить одновременно небольшой вес, вентиляцию и плотную фиксацию ноги. Это особенно важно при резких остановках, ускорениях и боковых перемещениях, когда обувь должна удерживать стопу без лишнего ограничения движений.

В подошве используется полноразмерная вставка из пены React, дополненная двумя блоками Air Zoom — в передней и пяточной частях. За устойчивость конструкции отвечает усилитель в средней части подошвы, а разнонаправленный рисунок протектора рассчитан на сцепление с площадкой при движениях в разные стороны.

Официальный запуск Nike LeBron 24 назначен на 1 ноября 2026 года. Первой специальной расцветкой станет Stars, которая поступит в продажу 12 ноября. Её оформление отсылает к детской баскетбольной команде AAU, в которой играл Джеймс. Вся серия LeBron 24 будет построена вокруг пяти тем: любознательности, семьи, страха, удачи и открытий.

Источник: hypebeast