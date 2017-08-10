SSD-накопитель Kingston SSDNow M.2 SATA G2 емкостью 240 ГБ

Как мы уже не раз писали, появление формата M.2 — одно из наиболее значимых событий на рынке твердотельных накопителей за последние три года. Во-первых, потому, что «типичные» корпуса в стиле ноутбучных винчестеров для них, строго говоря, избыточны: механики нет, а плата с микросхемами — это и есть плата с микросхемами. Собственно, в виде платы ее лучше и продавать, не «приделывая» каких-то дополнительных архитектурных украшений. Во-вторых же, что не менее важно, M.2 позволяет в качестве интерфейса использовать уже не только банальный SATA, но и PCIe в количестве до четырех линий. Поскольку современные SSD уже «упираются» в ограничения SATA, при некоторых типах нагрузки, такое улучшение немаловажно. Впрочем, если говорить о персональных компьютерах (во всех их видах) таковые «некоторые типы» на практике встречаются примерно... никогда, но энтузиасты за потенциальное быстродействие доплатить, обычно готовы. Производители же разных blade-серверов NVMe-накопители, напротив, встретили очень тепло — но в их случае это более чем объяснимо. Массовый же рынок в основном «потребляет» SSD «карточного» формата с «традиционным» SATA-интерфейсом: и контроллеры соответствующие подешевле, и проблем с совместимостью даже потенциально не бывает, а преимущество в виде компактности — все равно на месте. При достаточной для массового же потребителя производительности.

Мы, впрочем, чаще тестировали устройства в «ноутбучном» форм-факторе: во-первых, их ассортимент шире (особенно розничный), во-вторых, практически у каждого M.2-SATA есть брат-близнец «обычного» формата, а вот обратное неверно. Но при наличии таковой возможности интересно посмотреть — что там на этом рынке происходит. Особенно если это позволит не только познакомиться с конкретной моделью, но и затронуть чуть более общие вопросы. Чем мы сегодня и займемся.

Kingston SSDNow SATA G2 240 ГБ

Малоинформативное название на деле говорит о многом — компания позиционирует накопитель как устройство для сборщиков систем, а не для розничных продаж. С другой стороны, особенности местного (да и не только) рынка позволяют приобрести его и конечному покупателю. Зачем? Ну, например, при желании доукомплектовать какую-нибудь компактную систему: в «тонкие» NUC накопители другого типа и не вмещаются, да и в «толстых» дисковый отсек можно будет занять каким-нибудь емким винчестером. Более быстрые устройства в этом случае обычно и не нужны. Впрочем, Kingston может предложить и их — либо несколько устаревший Predator (PCIe 2.0 х4 и AHCI-интерфейс), либо идущий ему на смену недавно анонсированный KC1000 (NVMe над PCIe 3.0 x4), но стоить это будет дороже. Более дешевых вариантов в ассортименте компании нет. На рынке — есть, но, как правило, в большинстве своем они используют TLC-память. M.2 SATA G.2 же базируется на контроллере Phison PS3110-S10 и MLC-памяти Toshiba Toggle Mode A15, что в какой-то степени роднит его с ранее изученными HyperX Savage. Но говорить о полной идентичности не приходится: Phison S10 имеет две модификации. Старшая восьмиканальная используется как раз в упомянутых устройствах — сегодняшний же герой получил младшую: в более компактной упаковке, но лишь с четырьмя каналами. Что, впрочем, логично: максимальная емкость в линейке ограничена 480 ГБ, для чего при использовании чипов по 128 Гбит восемь каналов — как из пушки по воробьям. Мы же тестировали среднюю модель в семействе, которая прекрасно обходится всего двумя микросхемами флэш-памяти. Что традиционно — с маркировкой самой Kingston: в отличие от многих других производителей, компания сама занимается «упаковкой» кристаллов в целях некоторой экономии денежных средств. Кроме того, она чуть ли не единственная, разрабатывающая собственный дизайн для накопителей на базе контроллеров Phison: остальные не просто используют референсный, а и вовсе не занимаются самостоятельным производством. Такую самостоятельность в современном однообразном мире комплектующих нельзя не поощрить, что явилось дополнительным стимулом к изучению накопителя. Хоть он, в общем-то, не является новинкой для рынка, но с т. з. практического использования, на наш взгляд, довольно интересен.

Конкуренты

Просто сравнивать устройство с максимально-близкими «одноклассниками» не слишком интересно — одинаковая элементная база в наше время, как правило, дает и практически одинаковые потребительские характеристики. Поэтому к выбору ориентиров для сравнения мы подошли относительно свободно. К примеру, нам пригодится Plextor M7VG 256 ГБ: тот же формат, практически та же цена, более «продвинутый» контроллер, но TLC-память. Еще одним интересным потенциальным конкурентом можно считать AData XPG SX8000 256 ГБ: доплатив пару тысяч рублей, можно получить уже PCIe 3.0 x4 и NVMe. Нужно ли? Отдельный вопрос: тестирование SX8000 показало, что с «одноклассниками» ему конкурировать по производительности сложно, а вот что будет при сравнении с более дешевыми устройствами — менее предсказуемо. Отметим, кстати, что SX8000 уже не самый медленный NVMe-накопитель: есть уже и модели и на базе TLC-памяти. А еще мы взяли результаты КС400 512 ГБ (идеально подошел бы Savage, но по текущей версии методики мы его не тестировали): большая емкость и «неурезанный» контроллер должны сделать его и более быстрым, чем наш сегодняшний герой, но вот насколько?

Тестирование

Методика тестирования

Методика подробно описана в отдельной статье. Там можно познакомиться с используемым аппаратным и программным обеспечением.

Производительность в приложениях

Мы не устаем отмечать, что производительность разных (даже очень разных) твердотельных накопителей в тестах высокого уровня радикально отличается от винчестеров, но «внутри группы» практически одинакова. Это коррелирует и с житейскими наблюдениями: с точки зрения современного ПО любой SSD узким местом уже не является.

Но если спуститься уровнем ниже, то заметно, что потенциальные возможности NVMe-накопителей выше, чем у «классики». А вот она тоже ведет себя примерно одинаково: независимо от емкости, типа памяти, контроллера и т. п.

Предыдущая версия тестового пакета эти наблюдения подтверждает: если бы задержки со стороны прочих компонентов системы не мешали, доплата за NVMe и PCIe была бы оправдана. Но, поскольку в реальности так не бывает, на роль системного накопителя отлично подходит любой SSD достаточной емкости. Во всяком случае, с точки зрения производительности так.

Последовательные операции

Скоростной интерфейс — это хорошо: при чтении данных его ничем не скомпенсируешь.

А вот при записи быстродействие самой флэш-памяти имеет значение. Наш герой оказался самым медленным, но не стоит забывать, что он (как и КС400) SLC-кэширование не поддерживает. Поэтому более корректным будет сравнение на больших объемах данных, о чем чуть позже.

Случайный доступ

Чтение данных в интерфейс не «упирается», а потенциальные возможности протокола NVMe AData XPG SX8000 не реализует, поэтому имеем примерно равный уровень производительности всех участников. На записи уже можно поискать какую-то разницу, но, в основном, при «глубоких» очередях, что для обычного персонального компьютера большая редкость.

Для него вообще характерно превалирование операций чтения над записью, причем с единичной очередью, но разными размерами блоков. А тут, как видим, наш сегодняшний герой ведет себя как твердый середнячок. Что, собственно, и в тестах высокого уровня наблюдалось.

Работа с большими файлами

В основном конкуренция интерфейсов, а вот при одинаковом уже могут сказаться и характеристики контроллера и/или памяти. Особенно в многопоточном режиме, где сильно падает производительность Plextor M7. M.2 SATA G2 ведет себя нормально, лишь немногим уступая старшему собрату из ассортимента Kingston.

Собственно, объяснение тому, почему многие покупатели предпочитают MLC-память, причем и саму по себе как можно более быструю: на больших объемах записи уже никакие кэши не спасают. В итоге наш испытуемый отстал немного от КС400, что понятно — и кристаллов памяти (одинаковых) вдвое меньше, и контроллер «подрезанный». Но только от него!

При чтении с записью SX8000 уже обогнать не удается, а вот М7V — вполне. Словом, нормальные такие сбалансированные характеристики, что в настоящее время для недорогих устройств (сплошь и рядом использующих TLC) уже редкость.

Рейтинги

По низкоуровневому рейтингу среди рассматриваемых сегодня накопителей лидирует AData XPG SX8000 поскольку в части тестов и интерфейс имеет значение, да и новые протоколы тоже. Но важнее, пожалуй, не это, а вообще относительно небольшой разброс результатов испытуемых: в пределах двух раз. Учитывая то, что они, вообще-то, по внутреннему устройству различаются очень сильно, это и на самом деле немного — тем более что речь идет именно об низкоуровневых характеристиках. Которые с точки зрения практического применения и у самого медленного из четверки накопителя (которым оказался Plextor M7V) вполне достаточны, чтобы не стать «узким местом» в системе. А если аппаратная база близкая, то разница еще меньше: M.2 SATA G2 от КС400 отличается незначительно. Причем практически всю разницу можно списать просто на разную емкость — упрощение контроллера вообще малозначимая деталь (тем более, что, как уже было сказано выше, и четыре канала-то надо найти, чем «загрузить»).

В целом же накопитель — твердый середняк в своем классе. Т. е. и среди устройств с SATA-интерфейсом есть более быстрые, есть более медленные, а M.2 SATA G.2 где-то в середине списка с точки зрения производительности. Да и остальное вполне укладывается в ожидания от устройства с MLC-памятью, причем продающегося по ценам, близким в данном случае к минимальным.

Цены

В таблице перечислены средние розничные цены протестированных сегодня SSD-накопителей в Москве, актуальные на момент чтения вами данной статьи:

Kingston SSDNow SATA G2 240 ГБ AData XPG SX8000 256 ГБ Kingston SSDNow KC400 512 ГБ Plextor M7VG 256 ГБ T-13480966 T-1720172346 T-13369225 T-13756291

Итого

В принципе, результаты тестирования в очередной раз наглядно показали, почему производители компьютеров не слишком-то торопятся с массовым внедрением NVMe: пока это все-таки дороже, а выгоды с точки зрения потребительских характеристик вовсе не очевидны. Компактность же присуща любым накопителям в формате M.2 — независимо от интерфейса. Некоторых эта компактность, правда, пугает — хотя бы тем, что в таких устройствах приходится использовать меньшее количество микросхем памяти. Однако несложно заметить, что на поверку все не так уж страшно. Именно поэтому нам и хотелось сравнить тестируемое устройство с Kingston KC400: у второго емкость больше, так что больше кристаллов памяти, что позволяет более полно «загружать» контроллер, который в M.2 SATA G2 еще и сам по себе упрощен. Ну и что в итоге? Разумеется, Kingston SSDNow SATA G2 240 ГБ немного медленнее, но именно что немного. И он неплохо выглядит на фоне моделей на TLC-памяти по ограничениям на полный объем записанных данных или производительности. Фактически, если не нужна терабайтная емкость, то эта линейка эквивалентна HyperX Savage — только компактнее и даже немного дешевле, чем и интересна :)