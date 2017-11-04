Со статистикой Steam происходит что-то странное

Сервис Steam опубликовал очередную порцию статистики. Пару дней назад мы узнали, что Windows 10 вскоре должна стать популярнее Windows 7. Однако в Steam, похоже, это случится ещё нескоро.

Старая добрая «семёрка» нарастила присутствие на целых 22,59 процентных пункта и теперь установлена на 63,6% ПК пользователей Steam. Windows 10 занимает вторую строчку с долей в 28,23%, что соответствует снижению на 17,14 процентных пункта. Почему это произошло, можно лишь гадать.

Хватает странностей и в других сегментах. К примеру, видеокарта GeForce GTX 960 каким-то образом нарастила свою долю с 6,81% в сентябре до 13,13% в октябре, что вывело её на первое место. Также странно выглядит падение доли AMD с 16,52% до 10,24%, хотя CPU Ryzen сейчас явно на коне.

В теории объяснением всему этому может служить раздел, демонстрирующий языковую статистику. Согласно ему, доля китайских геймеров в Steam за месяц выросла более чем вдвое и достигла 56,37%. Таким образом, либо по каким-то причинам в прошлом месяце в Китае был бум подключения к Steam, который и повлиял на всю статистику, либо все эти показатели можно списать на проблему в работе сервиса или даже намеренную попытку ту самую статистику исказить.