Продажи телевизоров за квартал выросли на 16%

Аналитики TrendForce утверждают, что в третьем квартале текущего года в мире было реализовано 54,99 млн телевизоров, что на 16% превосходит результат предыдущего квартала и на 4% — результат годичной давности.

Лидером рынка остаётся Samsung, которая сумела в квартальном выражении нарастить поставки на 10,6%, до 10,45 млн единиц. LG расположилась на втором месте с результатом 6,8 млн телевизоров, что соответствует росту на 9,7%. Замыкает тройку лидеров TCL с результатами 4,1 млн устройств и 19,2% соответственно.

Также можно отметить Hisense и Sony, занявшие четвёртое и пятое места соответственно. Они сумели увеличить поставки на 57,6% и 31% в том же порядке.