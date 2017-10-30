Samsung возглавляет рынок бытовой техники США шестой квартал подряд

Компания Samsung Electronics в третьем квартале этого года вновь стала самым крупным игроком на рынке бытовой техники США, причем южнокорейский гигант лидирует в соответствующем рейтинге уже шестой квартал подряд.

Согласно данным аналитической компании Traqline, компании Samsung Electronics в третьем квартале принадлежало 19,3% американского рынка бытовой техники. Если же оценивать продажи за первые три квартала суммарно, то доля Samsung составляет 18,9%.

Годом ранее в третьем квартале 2016 года Samsung Electronics занимала 16,8%, а за весь 2016 календарный год компания заняла 17,3% американского рынка.

Наибольшей популярностью в США пользуются холодильники и стиральные машины Samsung. В сегменте премиальных холодильников в третьем квартале Samsung заняла 22,1% рынка.

Стиральные машины Samsung заняли 20% соответствующего сегмента рынка, несмотря на давление со стороны Комиссии по международной торговле США.