Сотрудник Apple, дочь которого опубликовала новый видеоролик с iPhone X, лишился работы

На прошлой неделе мы публиковали новый видеоролик, автором которого выступила Брук Амелия Петерсон (Brooke Amelia Peterson), дочь сотрудника Apple, побывавшая в штаб-квартире Apple Park и опробовавшая новый смартфон iPhone X.

Видеоролик быстро распространился в YouTube и стал вирусным, чего никак не ожидала Брук Амелия Петерсон, которая, по ее словам, снимала видео просто для развлечения и для своего архива. На тот момент, когда она выкладывала видео в YouTube, у нее даже не было подписчиков. Сейчас на канале всего 8 тыс. подписчиков и 4 видеоролика, из которых только последний набрал около 3 млн просмотров. В нем она рассказывает о том, что ее отец из-за вышеупомянутого видеоролика лишился работы.

Девушка утверждает, что даже не догадывалась, что, выкладывая ролик, она подставляет своего отца и нарушает правила компании Apple.

В 2010 году Apple уволила инженера, который показал iPad 3G одному из основателей компании Стиву Возняку (Steve Wozniak).