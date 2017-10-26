Появились подробности о конфигурации мобильных APU Ryzen и фотографии кристалла

Сегодня компания AMD представила мобильные гибридные процессоры Ryzen. Учитывая серьёзный успех настольных решений этого же семейства, можно ожидать, что и в мобильном AMD сумеет нарастить своё присутствие благодаря новинкам.

Как мы знаем, у двух анонсированных моделей имеется по четыре процессорных ядра архитектуры Zen и GPU поколения Vega. Для начала уточним детали, отсутствующие в оригинальной новости. Ryzen 7 2700U получил GPU Vega с 10 блоками Compute Unit, а Ryzen 5 2500U — с восемью такими блоками. В более понятном виде это означает, что старший APU получил графическое ядро с 640 потоковыми процессорами, а младший — с 512 потоковыми процессорами. Соотносить напрямую параметры интегрированного GPU и дискретных видеокарт нельзя, да и младших моделей Vega у AMD нет, но можно держать в уме, что у Radeon RX 460 имеется 896 потоковых процессоров архитектуры Polaris.

Что же касается новых данных, то они относятся к конфигурации представленных APU. Итак, мобильные представители Ryzen содержат один блок Zen CCX (CPU-Complex), включающий четыре процессорных ядра. Ровно такие же блоки используются в настольных CPU Ryzen. Что интересно, с GPU процессор связан вовсе не интерфейсом PCIe, а фирменной шиной Infinity Fabric, которая в настольных решениях соединяет между собой те самые блоки CCX. Собственно, эта шина связывает вообще все компоненты мобильных Ryzen.

Если вернуться к GPU, то у старшей из новинок он включает не только 640 потоковых процессоров, но и 40 текстурных блоков и 16 блоков выборки.