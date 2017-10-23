Samsung выпускает микросхему для аппаратно-программной защиты устройств IoT

Одновременно с защищенными беспроводными вычислительными модулями Samsung Artik s компания Samsung Electronics представила еще одну новинку, относящуюся к стремительно растущему интернету вещей (IoT). Это микросхема Secure Element (SE) для аппаратно-программной защиты устройств IoT.
На аппаратном уровне микросхема Samsung SE прекращает работу и перезагружается при обнаружении подозрительных действий, чтобы защитить хранящиеся в конфиденциальные данные. Кстати, для хранения впервые в отрасли используется встраиваемая флэш-память (eFlash), изготавливаемая по нормам 45 нм. Эта память является более привлекательной с точки зрения производительности и гибкости по сравнению с традиционно используемой в таких решениях памятью EEPROM.
Фирменное программное обеспечение для SE поддерживает разнообразные функции, включая персональную верификацию, хранение ключей, шифрование и дешифрование. С его помощью можно безопасно передавать ключи и информацию, используемую для аутентификации, между устройствами, серверами и облаками.