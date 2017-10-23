Появилась первая фотография преемника портативной приставки GPD Win

В начале этого года на рынке появилась портативная игровая приставка GPD Win, которая получила дисплей диагональю 5,5 дюйма разрешением 1280 х 720 пикселей, SoC Intel Atom x5-Z8500, 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти.

Теперь же источники опубликовали первую фотографию преемника GPD Win, который должен получить дисплей большей диагонали. Автор утечки говорит, что экран устройства будет шестидюймовым.

На фотографии хорошо видно наличие аналоговых стиков и привычных кнопок игрового контроллра, а также клавиатуру QWERTY с выделенными стрелками и кнопками W, S, A, D, что прямо указывает на игровую направленность устройства.

Очевидно, что приставка получит более производительную начинку, но пока что никаких подробностей о ней нет.