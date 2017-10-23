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Появилась первая фотография преемника портативной приставки GPD Win

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Теги: GPD

Источник: Neowin

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В начале этого года на рынке появилась портативная игровая приставка GPD Win, которая получила дисплей диагональю 5,5 дюйма разрешением 1280 х 720 пикселей, SoC Intel Atom x5-Z8500, 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти.

Теперь же источники опубликовали первую фотографию преемника GPD Win, который должен получить дисплей большей диагонали. Автор утечки говорит, что экран устройства будет шестидюймовым.

Появилась первая фотография преемника портативной приставки GPD Win

На фотографии хорошо видно наличие аналоговых стиков и привычных кнопок игрового контроллра, а также клавиатуру QWERTY с выделенными стрелками и кнопками W, S, A, D, что прямо указывает на игровую направленность устройства.

Очевидно, что приставка получит более производительную начинку, но пока что никаких подробностей о ней нет.

23 октября 2017 Г.

10:00

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