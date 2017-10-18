Глава Qualcomm уверен, что они с Apple смогут уладить свой конфликт

Qualcomm и Apple вовлечены в несколько судебных процессов, связанных с нарушением патентов и невыплатой лицензионных отчислений. На днях Qualcomm снова обратилась в суд в Китае, требуя запретить производство и продажу смартфонов iPhone в этой стране.

В ходе свежего интервью исполнительный директор Стив Молленкопф (Steven Mollenkopf) выразил надежду на то, что в конечном итоге представители обеих компаний смогут пожать друг другу руки и продолжить взаимовыгодное сотрудничество.

«В конце концов не стоит забывать о главном — речь идет о цене технологии, которая используется в смартфонах. То есть все сводится к тому, сколько в итоге вы готовы заплатить».

Он добавил, что затянувшийся спор с Apple является скорее аномалией, исключением из правил, так как компания очень давно мирно решает подобные вопросы со многими своими клиентами.

Так когда же компании уладят этот конфликт? «У меня нет точной даты, но проблема будет решена», — отметил Стив Молленкопф.

Впрочем, Стив Молленкопф в начале года был уверен, что спор с Apple удастся уладить вне суда.