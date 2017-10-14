Qualcomm требует прекратить выпуск смартфонов Apple iPhone

Компания Qualcomm обратилась в суд в Китае, требуя запретить производство и продажу смартфонов Apple iPhone в этой стране. По мнению истца, ответчик нарушает его патенты.

«Apple использует созданные Qualcomm технологии, не платя за это», — приводит Bloomberg слова пресс-секретаря Qualcomm.

Отметим, что ход Qualcomm является ответом на действия компании Apple, начавшей битву с Qualcomm в судах с иска, поданного в начале года. Тогда производитель смартфонов iPhone потребовал 1 млрд долларов за то, что Qualcomm взымает лицензионные платежи, якобы не имея отношения к запатентованным технологиям. В апреле компания Qualcomm ответила своим иском, после чего Apple перестала переводить контрактным производителям iPhone средства, предназначенные для уплаты лицензионных платежей Qualcomm. В результате компании Qualcomm был нанесен серьезный финансовый урон.

В июле компания Qualcomm подала жалобу ITC, требуя наложить запрет на импорт смартфонов iPhone в США.

Иск, поданный в Китае, включает три патента. Ни один из них не относится к технологии, являющейся частью стандарта.