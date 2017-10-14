OnePlus признаёт, что её смартфоны собирают пользовательские данные

Несколько дней назад мы узнали, что смартфоны OnePlus могут «шпионить» за пользователями. На тот момент официального ответа компании не было, но он появится сейчас.

Главное, что нужно знать — это не ошибка ПО. OxygenOS действительно собирает определённые данные, что признаёт OnePlus. Компания рассказала, что ОС собирает два типа данных: информация об использовании смартфона и информация о самом устройстве. Это необходимо для «лучшего понимания общего поведения смартфона и оптимизации OxygenOS».

Пользователи вольны отключить соответствующие функции сбора данных в настройках, но операционная система при этом всё равно будет отправлять компании минимальный пакет данных, который должен помочь OnePlus обеспечивать «послепродажную поддержку».

Также производитель пообещал к концу октября добавить подсказку в мастере настройки OxygenOS, посредством которой пользователи смогут выбрать, присоединяться ли к программе сбора данных или нет.

Наверное, самым важным является то, что OnePlus пообещала прекратить собирать данные о телефонных номерах, MAC-адресах и точках Wi-Fi в будущем.