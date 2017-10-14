Google приписывают расширение линейки мобильных устройств Pixelbook планшетом

Компания Google представила хромбук-трансформер Pixelbook совсем недавно — десять дней тому назад, но в Сети уже появились слухи о новом устройстве, которое войдет в серию. Им может оказаться стыкуемый с клавиатурой планшет.

Известный ресурс DigiTimes ссылается на источники из цепи поставок. Они отмечают, что Pixelbook производится Quanta Computer, и Google уже разместила у этого контрактного производителя заказ на еще одну модель Pixelbook. Сама Quanta Computer эти данные, конечно же, никак не комментирует.

По слухам, новое устройство является планшетом с возможностью подключения клавиатуры. В изделии используется 12-дюймовый сенсорный экран — следует думать, точно такой же, как в Pixelbook. Как отмечается, за последние несколько лет Google потратила немало усилий на развитие экосистемы хромбуков в сфере образования, и по задумке вчерашние школьники и студенты, привыкшие к мобильным ПК под управлением ОС Chrome, с радостью продолжат использовать хромбуки и после окончания школы или ВУЗа. Как раз придутся впору Pixelbook, а планшет в таком случае мог бы только укрепить позиции Google, хотя и внутренний каннибализм в семействе тоже не исключен.

Сообщается также, что в Google рассматривают вопрос выпуска более доступных моделей линейки Pixelbook, однако никаких подробностей о них источники из цепи поставок не приводят.

Источник: DigiTimes