Сервисы Apple зафиксировали новый квартальный рекорд, ими пользуются 185 млн платных подписчиков

Как мы уже сообщали, компания Apple отчиталась за третий квартал 2017 финансового года, который завершился для нее 1 июля.

Доход сервисов Apple составил 7,3 млрд долларов, тогда как за аналогичный период годом ранее он составлял 6 млрд долларов. В эту категорию входят Apple Music, Apple Pay, AppleCare, iTunes, iCloud и App Store.

Сервисы Apple зафиксировали новый квартальный рекорд, а глава компании Тим Кук (Tim Cook) заявил, что данная категория по уровню дохода уже сопоставима с компаниями из списка Fortune 100. Apple отметила, что такого уровня сервисам удалось добиться гораздо раньше, чем ожидалось.

Apple добавила, что пользовательская база премиальных подписчиках во всех сервисах превышает 185 млн человек. За последние три месяца количество платных подписчиков выросло на 20 млн человек.