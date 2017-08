Apple продала 1,2 млрд iPhone за 10 лет, включая 200 млн смартфонов за последний год

Глава компании Apple Тим Кук (Tim Cook) заявил, что суммарные продажи устройств семейства iPhone за 10 лет с момента появления на рынке первого смартфона превысили 1,2 млрд единиц.

Ровно год назад Apple сообщила о том, что она продала миллиардный смартфон. Выходит, что за 10 лет продажи составили 1,2 млрд смартфонов, а только за последний год была продана шестая часть этой суммы — 200 млн смартфонов. Что бы ни говорили недоброжелатели, продажи iPhone продолжают увеличиваться.

В свежем финансовом отчете компании говорится, что они выросли на 1,5%. Тим Кук добавил, что iPhone 7 Plus продается гораздо лучше, чем iPhone 6s Plus в прошлом году. Кроме того, iPhone 7 и iPhone 7 Plus продемонстрировали двузначный рост продаж.

iPhone 8 представят в сентябре этого года.