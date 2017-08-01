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Apple опубликовала финансовый отчёт. Продажи планшетов iPad выросли впервые за несколько лет

Теги: Apple

Источник: Apple

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Компания Apple отчиталась за третий квартал 2017 финансового года, завершившийся для неё 1 июля.

Выручка купертинского гиганта составила 45,4 млрд долларов, что на 7% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Отдельно можно отметить, что при этом выручка в Китае снизилась на 10%.

Операционная прибыль выросла несущественно: с 10,1 до 10,8 млрд долларов. Чистая прибыль за год увеличилась с 7,8 млрд долларов до 8,7 млрд.

Apple отчиталась за третий квартал 2017 финансового года

Продажи смартфонов iPhone всё ещё приносят компании львиную долю выручки. В прошлом квартале сумма составила 24,9 млрд долларов против 24 млрд годом ранее. В количественном выражении Apple реализовала 41,026 млн смартфонов против 40,399 млн, то есть смогла нарастить поставки лишь на 1,5%.

А вот продажи iPad, на удивление, выросли! Это случилось впервые за три с половиной года. За прошлый квартал компания продала 11,4 млн устройств, что на 15% превышает показатель годичной давности. Правда, выручка при этом выросла лишь на 2%, что указывает на популярность самой доступной версии iPad.

Продажи ПК Mac выросли на 1% в количественном выражении (до 4,292 млн) и на 7% в денежном (до 5,592 млрд долларов). Выручка, попадающая в отчёте Apple в раздел Other Products, выросла на 23%.

2 августа 2017

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