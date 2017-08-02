Также обновление улучшило качество подключения по сети Wi-Fi, исправило звуковые ошибки при использовании наушников, исправило звук затвора камеры в тихом режиме, добавило новый шрифт и улучшило систему безопасности.

Система электронной стабилизации работает параллельно с системой оптической стабилизации, позволяя создавать еще более плавный видеоконтент.

Компания OnePlus некоторое время назад обещала добавить систему электронной стабилизации изображении съемке видеороликов в разрешении 4К. Это произошло с выпуском обновления прошивки OxygenOS 4.5.7.

OnePlus 5 получил дополнительную стабилизацию видео при съемке в разрешении 4К

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