OnePlus 5 получил дополнительную стабилизацию видео при съемке в разрешении 4К

Компания OnePlus некоторое время назад обещала добавить систему электронной стабилизации изображении съемке видеороликов в разрешении 4К. Это произошло с выпуском обновления прошивки OxygenOS 4.5.7.
Система электронной стабилизации работает параллельно с системой оптической стабилизации, позволяя создавать еще более плавный видеоконтент.
Также обновление улучшило качество подключения по сети Wi-Fi, исправило звуковые ошибки при использовании наушников, исправило звук затвора камеры в тихом режиме, добавило новый шрифт и улучшило систему безопасности.