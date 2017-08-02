В этом году Samsung инвестирует в развитие производства до $25 млрд

Как сообщает издание The Investor со ссылкой на проверенных информаторов, компании Samsung Electronics и SK hynix в этом году сделают рекордные инвестиции в развитие собственного производства.

Компания Samsung Electronics в первой половине года уже потратила 11,14 млрд долларов. Для сравнения: за весь 2016 год южнокорейский производитель инвестировал в развитие производства 11,68 млрд долларов. Специалисты отмечают, что суммарные инвестиции Samsung в 2017 году могут составить от 18 до 25 млрд долларов. Инвестиции будут направлены на расширение производства флэш-памяти V-NAND и датчиков изображения.

Объем вложений SK hynix за весь год составит 8,56 млрд долларов, инвестиции будут потрачены на увеличение мощностей для производства модулей оперативной и флэш-памяти. Ранее SK hynix планировала потратить около 6,2 млрд за год.