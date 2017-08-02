Показать все

Facebook работает над домашним планшетом для видеозвонков

Теги: Facebook

Источник: Bloomberg

1174

Как сообщает источник, компания Facebook работает над новым устройством. Это должен быть домашний планшет с достаточно крупным экраном, предназначенный в первую очередь для видеосвязи.

Мы недавно уже сообщали о подобном устройстве, но новый источник уточняет кое-какие подробности. Это будет в целом стационарное устройство габаритами сравнимое с экраном обычного ноутбука диагональю 13-15 дюймов. Оно получит широкоугольную камеру, несколько микрофонов и будет работать под управлением ОС Android.

Facebook выпустит домашний планшет и умную колонку

Устройство должно получить интеллектуальные функции. К примеру, оно сможет определять объекты, которые в какой-то конкретной ситуации стоит приблизить.

Кроме того, Facebook работает и над собственным голосовым помощником, который, вероятно, ляжет в основу нового устройства. Представить его могут следующей весной.

2 августа 2017

Ctrl
ПредыдущаяСледующая

Все новости за сегодня

Google делает поиск картинок на устройствах Android более удобным: Это должно сократить время поиска изображения, которое максимально точно отвечает вашим запросам

Intel приписывают отказ от однокристальных систем Quark: Intel может прекратить работу над SoC Quark

Facebook работает над домашним планшетом для видеозвонков: Facebook выпустит домашний планшет и умную колонку

Официальные изображения смартфона Samsung Galaxy Note 8 подтверждают местоположение дактилоскопического датчика: Анонс Galaxy Note8 ожидается 23 августа5

Twelve South выпустила чехол BookBook в форме книги для новых ноутбуков MacBook и MacBook Pro : Цена новинки составляет 80 долларов3

Разработчики приложений для устройств Apple могут приглашать до 10 000 тестеров: Лимит на количество бета-тестеров был поднят впервые с 2015 года1

OnePlus 5 получил дополнительную стабилизацию видео при съемке в разрешении 4К: Система электронной стабилизации работает параллельно с системой оптической стабилизации

Apple опубликовала финансовый отчёт. Продажи планшетов iPad выросли впервые за несколько лет: Apple отчиталась за третий квартал 2017 финансового года23

Компактные ноутбуки Lenovo N23 и N24 работают под управлением Windows 10 S: Lenovo выпустила дешёвые ноутбуки с Windows 10 S9

1318

iXBT TV

  • Обзор лазерного цветного МФУ Canon imageRunner Advance C3520i, младшего в новой линейке

  • Обзор робота-пылесоса iBoto Aqua V710 с функцией влажной уборки

  • Обзор электрической скороварки Unit USP-1090D: готовим под давлением

  • Обзор материнской платы Gigabyte GA-Z270-Gaming K3 c возможностью подъема напряжения на USB-портах

  • Обзор комплекта модулей памяти DDR4 Corsair Vengeance RGB с настраиваемой подсветкой

  • Обзор недорогого игрового ноутбука MSI GP62M 7RDX World Of Tanks Edition

  • Обзор недорогой материнской платы Gigabyte GA-AB350-Gaming 3 для процессоров AMD Ryzen

  • Обзор доступного сетевого накопителя на два отсека QNAP D2

  • Самая странная камера, всё более умные автомобили

  • Обзор напольных весов Unit UBS-2210 (с биоимпедансным анализатором состава тела) и UBS-2056

  • Обзор видеорегистратора, GPS-информатора и радар-детектора Subini STR XT-6

  • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS6000 с функциями регистратора

1212

Теги

июль
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Рекомендуем почитать

997

Подпишитесь на нас:

Подписка на новости и конкурсы:

Все подписки

Copyright © 1997—2016.

О сайте
Наши проекты
Полезные ссылки
Связь с администрацией

Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

Copyright © 1997-2017