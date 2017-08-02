Intel приписывают отказ от однокристальных систем Quark

Несмотря на то, что сегмент интернета вещей для компании Intel является, согласно её же собственным заявлениям, одним из самых важных для развития, компания планомерно отказывается от своих разработок в этой области.

Недавно Intel прекратила выпуск продуктов Edison, Joule и Galileo, а теперь стало известно, что компания решила отказаться от одного из своих основополагающих продуктов в данной области: однокристальной системы Quark, представленной в 2013 году.

Точнее, источник предполагает, что процессорный гигант прекратил разработки, основанные на решениях Quark, хотя официальных заявлений на этот счёт пока не поступало.

Предположение основано на той информации, которую мы уже знаем. Это и отказ от вышеуказанных продуктов данного сегмента, и слухи, касающиеся закрытия подразделения носимой электроники.

Конечно, вряд ли Intel прекратит работу в данном направлении, так как за этим будущее, но, вероятно, компания готовит совершенно новые продукты на основе новых микропроцессоров.