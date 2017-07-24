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Intel приписывают закрытие подразделения носимой электроники

Теги: Intel

Источник: Engadget

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По данным CNBC, на которые ссылается источник, компания Intel сворачивает разработки носимой электроники. Как утверждается, соответствующее подразделение, разрабатывавшее умные часы и браслеты, было расформировано две недели назад.

Подтверждение может прозвучать 27 июля

Подразделение New Technologies Group, занимающееся перспективными направлениями, теперь сфокусируется на средствах дополненной реальности.

Если приведенная информация соответствует действительности, это уже второй проект, закрытый Intel за последнее время. Несколько ранее была отменена разработка микросистем, конкурирующих с Raspberry Pi.

Как утверждает информатор CNBC, 80% сотрудников подразделения было уволено еще в ноябре прошлого года. Значительную часть подразделения составляли бывшие сотрудники компании Basis Science, приобретенной Intel в 2014 году за 100 млн долларов.

Подтверждение информации о закрытии подразделения носимой электроники может прозвучать 27 июля — в этот день Intel представит результаты очередного квартала.

24 июля 2017

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