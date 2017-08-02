Официальные изображения смартфона Samsung Galaxy Note 8 подтверждают местоположение дактилоскопического датчика

Вчера известный инсайдер Эван Блэсс (Evan Blass) опубликовал официальное изображение лицевой части смартфона Samsung Galaxy Note 8, которое не давало ответы на все вопросы.
Теперь же тот же источник опубликовал официальные изображения устройства со всех сторон. Вопрос о местоположении дактилоскопического датчика полностью исчерпан, он находится в том же самом месте, что и у смартфона Samsung Galaxy S8.
На следующем изображении Эван Блэсс предлагает сравнить два вышеупомянутых устройства. Очевидно, что масштаб в данном случае не соблюден.
Анонс Galaxy Note8 ожидается 23 августа.