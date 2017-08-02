Официальные изображения смартфона Samsung Galaxy Note 8 подтверждают местоположение дактилоскопического датчика

На следующем изображении Эван Блэсс предлагает сравнить два вышеупомянутых устройства. Очевидно, что масштаб в данном случае не соблюден.

Теперь же тот же источник опубликовал официальные изображения устройства со всех сторон. Вопрос о местоположении дактилоскопического датчика полностью исчерпан, он находится в том же самом месте, что и у смартфона Samsung Galaxy S8.

Вчера известный инсайдер Эван Блэсс (Evan Blass) опубликовал официальное изображение лицевой части смартфона Samsung Galaxy Note 8 , которое не давало ответы на все вопросы.

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