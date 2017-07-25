Facebook может выпустить умную АС с 15-дюймовой сенсорной панелью в следующем году

Тайваньские источники из цепочки поставок утверждают, что компания Facebook намеревается конкурировать с Amazon, Google и Apple, представив свою умную акустическую систему.

Информатор утверждает, что акцент в устройстве будет делаться не на голосовом управлении, а на наглядной демонстрации результатов поиска на большом 15-дюймовом сенсорном дисплее.

Устройство будет производиться компанией Pegatron, а его выход запланирован на первый квартал следующего года. Хотя небольшая тестовая партия уже запущена в производстве в Китае. Аналитики прогнозируют существенное улучшение финансовых показателей Pegatron, которая производит iPhone для Apple, а также Surface и Xbox One для Microsoft.

Поставщиком дисплея выступит компания LG Display, корпус будет выполнен из сплава магния и алюминия.

По слухам, в конце года Amazon представит преемника АС Echo, который составит конкуренцию Apple HomePod.

По оценке Strategy Analytics, поставки умных АС в прошлом году составили 5,9 млн единиц, 4,2 млн из которых были отгружены в четвертом квартале. Рынок умных АС должен вырасти до 5,5 млрд долларов к 2022 году.